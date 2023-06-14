(سلمى) يعيد سلاف فواخرجي الى عالم السينما

البوابة-تعود النجمة السوريّة سلاف فواخرجي، الى احضان السينما من خلال فيلم (سلمى) الذي كشف عنه المخرج جود سعيد عبر حسابه على (انستغرام) في منشور جمعه بفواخرجي، معلّقًا على الصورة: (شراكة جديدة جميلة أحبّها مع الصديقة الجميلة الغالية سلاف فواخرجي ...فيلم سلمى.. فيلمنا سلمى يا سلاف)

بدورها، ردّت سلاف على المخرج سعيد في خانة التعليقات: (الغالي جود وفيلمنا: سلمى).

وقد تفاعل متابعو المخرج السوري مع منشوره مرحبّين بالتعاون الجديد مع فواخرجي منذ فيلمهما السينمائي المشترك (أحمر) الذي عُرض في العام ٢٠١٦.

يذكر أن آخر أعمال سلاف فواخرجي الفنية كانت فى رمضان 2022، بالمسلسل السوري (مع وقف التنفيذ) و الذي شاركت فيه مع مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، وغيرهم.