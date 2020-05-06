سليمان عيد "عم العالم"..يتصدر الترند بصورة من كواليس "فلانتينو"

تصدّر يوم أمس الفنان والنجم الكوميدي سليمان عيد محركات البحث على غوغل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن شارك الجمهور عبر حسابه على إنستغرام صورة من كواليس مسلسل "فلانتينو" جمعته مع بدرية طلبة ونجوم آخرين.

وعلى الرغم من أدواره الثانوية في الأعمال الدرامية، إلّا أنه يضيف نكهة خاصة للأعمال التي يتواجد فيها بروحه المرحة وظله الخفيف، وهو ما دفع الجمهور للتعليق على صورته الجديدة بـ: "عم العالم"، "جريندايزر الشاشة"، "عالمي"، " أحسن ممثل كوميدي في مصر" وغيرها من التعليقات الإيجابية والمُحبة.

وكان الفنان سليمان عيد قد علّق على صورته من كواليس "فلانتينو" قائلًا: " عاطف مسلسل فلانتينو مع سميره وجوزها اللى بيسرقوا الاكل".

ويشارك سليمان عيد في مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، وبمشاركة عدد من النجوم مثل دلال عبد العزيز، داليا البحيري، حمدي الميرغني، بدرية طلبة، وغيرهم.

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