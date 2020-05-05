أول ظهور لإبن "هشام سليم" من بعد تصحيح الجنس..فيديو!

أطل إبن الممثل المصري "هشام سليم" بمقابلة حصرية من بعد تصريحات والده الذي أكد أن إبنه الذي ولد كفتاة كان يعني من مشاكل هرمونية وإضطراب في الهوية الجنسية منذ الولادة.

نور هو إسم الإبن الشاب لـ هشام الذي أكد أنه كان يفكر دائماً في الإنتحار بسبب الضغوطات و الحالة النفسية التي كان يمر بها طوال هذه السنين، كما أضاف أنه كان في حالة إكتئاب لأن مواضيع الزواج،العمل وغيرها لم تكن واضحة أمام عينيه..

الجمهور بدوره أثنى في المقام الأول على شجاعة هشام للإفصاح عن الأمر في مجتمع يعتبر الموضوع حساساً نوعاً ما، ودعمه لقرار إبنه وعدم التخلي عنه منذ بداية القصة، كما حيى الجمهور شجاعة إبنه نور إن كان من ناحية إتخاذ القرار والخروج للمجتمع من دون حرج.

يذكر أن هشام كان قد صرح أنه منذ ولادة إبنه كأنثى كان واضحاً للعين أنه ذكر وليس أنثى، وبعد 18 سنة صارحه إبنه بأنه غير مرتاح في جسده...

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