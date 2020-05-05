وفاة الفنانة الشابة ماهي نور بشكل مفاجيء!

توفيت اليوم الثلاثاء الفنانة المصرية الشابة ماهي نور بشكل صادم ومفاجيء بعد اصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وحاولت عائلتها مساعدتها بنقلها سريعًا إلى المستشفى، لكنها فارقت الحياة بشكل صادم.

وشكلت وفاة الفنانة الشابة صدمة لجمهورها خاصة انها ما زالت في سن مبكرة، تداول الجمهور آخر منشور عبر حسابها على فيسبوك معبرين عن صدمتهم بما قالته؛ معلقين أن المنشور يدل كما وكانها كانت تشعر بقرب موتها إذ كتبت قائلة: “دعوة حلوة من أصدقائي ومن قلبكم لأني أطمع في الاستجابة أنا محتاجاها فعلًا.. رمضان كريم عليكم”.

ونعى الجمهور والفنانين الراحلة، معبرين عن حزنهم الشديد لهذه الخسارة، بالإضافة لصدمتهم بسبب وفاتها المفاجئة، خاصة أنها لم تكن تعاني من أي مشكلة صحية قبل الوفاة.

شاركت الفنانة الراحلة ماهي نور في العديد من الأعمال الفنية على مستوى المسرح والدراما، من بينها “اللص والكتاب” مع الفنان سامح حسين و”30 ليلة وليلة” الذي يعد آخر أعمالها وشارك فيه نخبة كبيرة من النجوم، منهم سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الحلقة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.

للمزيد من الأخبار الفنية: