سليم صبري يرفض الهجرة: "سأبقى ببلدي ولدت وسأموت فيها"

حلَّ الفنان السوري سليم صبري ضيفًا في برنامج "إنسان" مع الإعلامي عطية عوض، وتطرَّق للحديث عن مواضيع عدة من بينها قلة أعماله الدرامية، ورفضه الهجرة خارج سوريا، ومرض زوجته الفنانة ثناء دبسي.

سليم صبري رفض الهجرة

لفت سليم صبري إلى أنه يرفض الهجرة خارج سوريا، إذ يوَّد العيش والموت فيها، وشدد إلى أن فرص عدة للهجرة خارج البلد، لكنه لم يفكر في ذلك على الإطلاق مهما ساءت الظروف، وقال: "صحلي كتير لأي بلد بالعالم، لكني رفضت أنا سأبقى ببلدي ولدت وسأموت فيها".

وأوضح أنه يسافر خارج موطنه لتصوير مشاهده، لكنه يعود مجددا ولا يفكر مطلقا بالمغادرة.

ونفى صبري حقيقة محاربته من زملائه الفنانين أو الجهات الإنتاجية، إذ أشار إلى أن مقولته "سأحارب وأبقى أحارب" تشير إلى محاربته الكسل والجلوس دون عمل، مؤكدًا أن جميع من في الوسط الفني من فنانين وشركات إنتاج تربطه بهم علاقة صداقة واحترام، ولا مشاكل تجمعهم.

وحول الأجور الزاهدة التي يتقاضاها عن أعماله، أشار الفنان إلى أنها إشكالية كبيرة، لكنها نتاج الوضع العام، كما لا يلقي اللوم على أحدهم، لاسيما أن هناك ضعف في تمويل الجهات الفنية في البلاد حاليا.

