سمية الألفي تتراجع عن قرارها.. وهل موت فاروق الفيشاوي السبب؟!

أعلن الإعلامي المصري الدكتور عمرو الليثي عن عودة الفنانة المعتزلة سمية الألفي عن قرار الإعتزال الذي إتخذته قبل سنوات.

الإعلان عن قرار الرجوع للفن جاء بطلب من عمرو بعد أن حلت سمية ضيفة على برنامجه "واحد من الناس"، إذ طالب الإعلامي الأخيرة بالتفكير بالتراجع عن قرار الاعتزال وطلب أن تعده بالتفكير في الأمر، لتجيب الأخيرة بخجل "مش هتزعل مني إذا وعدتك وما رجعت للفن؟" ليجيب الأخير "أبداً"!، وهو ما حدث فعلاً بعد أيام من عرض الحلقة، ليعلن مؤخراً الليثي عبر حسابه الشخصي في فيسبوك عن عودتها للفن، وانها ستعلن الأمر بنفسها أيضاً ضمن برنامجه في موسمه الجديد.



ما إن أٌعلن خبر عودة الممثلة إلى الفن مجدداً حتى انقسمت الأراء بين المؤيد والمعارض لعودتها بعد هذا العمر، وربط البعض أن عودتها مرتبطة بموت طليقها ووالد ابنيها مما ترك أثر وفراغ كبير في قلبها وهي تحاول أن تسده بأي طريقة.

من جهة أخرى وجهت حفيدة سمية ابنة أحمد الفيشاوي رسالة شديدة اللهجة لجدتها، إذ أكدت أن جدتها لم تتواصل معها أبداً ونفس الأمر بالنسبة لوالدها أحمد، وان جدها هو الوحيد الذي كان يتواصل معها.

يذكر ان لينا ابنة أحمد قد كسبت مؤخراً قرار منع السفر لصالحها الذي رفعه عليها والدها، لتعلن الأخيرة وسط الدموع عن فرحتها وانها ستستطيع الأن النزول لمصر ورؤية عائلتها.

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