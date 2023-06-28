سمية الخشاب تتصدر الـ(ترند) بتهنئة (غريبة) لجمهورها بمناسبة العيد

البوابة- تصدرت الفنانة سمية الخشاب تريند محركات بحث (جوجل) بعد أن هنأت متابعيها وجمهورها؛ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك بتهنئة وصفت بالـ(غريبة).

هذا و قالت سمية في التهنئة التي نشرتها عبر حسابها على (تويتر): (‏كل سنة وأنتوا طيبين يا حبايب قلبي.. بحبكم أوي أوي أوي.. وبتمنالكم عيد سعيد.. واخربوها!!!!).

و على صعيد العمل، تستانف الفنانة سمية الخشاب تصوير مشاهدها في الفيلم السينمائ الجديد (التاروت)، بعد إجازة عيد الاضحى .

يذكر أن فيلم (التاروت) بطولة سمية الخشاب، ورانيا يوسف، مى سليم، ومحمد عز، عبد العزيز مخيون، بجانب عدد من الفنانين ضيوف الشرف منهم أحمد التهامي، محمد خميس، محمد الشقنقيري، يوسف منصور طفل (الغزالة الرايقة).