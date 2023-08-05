سمية الخشاب تطرح أحدث أغانيها (أركب الموجة)

البوابة-طرحت الفنانة سمية الخشاب أحدث أغانيها (أركب الموجة) على موقع (يوتيوب) و المنصات الإلكترونية وكتبت قائلة (أركب على الموجة، دلوقتي على اليوتيوب وكل المنصات). و الاغنية من كلمات تايسون و أمير شيكو، و ألحان البور العالي ومن إخراج إبرام نشأت.

وتقول كلمات الأغنية: (أركب على الموجة حرانة محتاجة تكييف، يا جماعة مش عارفة أعيش، أنا في الطيارة رايحة المالديف، أنا جوة الميه هقضي الصيف، الخنقة خلاص هتموتني محتاجة البحر يفرفشني، أنا نفسي الموجة دي تخبطني، وأركب على الموجة، هاعمل هوجة وأركب على الموجة).

يذكر أن الجدير بالذكر أن سمية الخشاب تنتظر عرض مسلسل (أرواح خفية) مع نضال الشافعي، منذر رياحنة، فراس سعيد و غيرهم من النجوم، و هو من تأليف سوسن عامر و إخراج إبرام نشأت.