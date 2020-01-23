سميرة سعيد: "أفلام المقاولات" وراء فشلي في السينما.. وذهبت لدراما المغرب لهذا السبب

كشفت الفنانة المغربية سميرة سعيد، لأول مرة أسباب فشل تجاربها في التمثيل ببداية مشوارها الفني في مصر، مشيرة إلى أن سوء حظها وراء هذا التعثر.

وقالت سميرة في تصريحات صحفية: "قدمت عملين في فترة شبابي بمصر، الأول مسلسل مجالس الفن والأدب عام 1968، وفيلم سأكتب اسمك على الرمال عام 1978".

وأضافت: "في تلك الفترة جميع الأعمال التي كانت تعرض علي مستواها ضعيف، وفي السينما بالتحديد سيطرت خلال تلك الفترة أفلام المقاولات التي تعتمد على قلة التكلفة المادية".

وأوضحت "الديفا": "كنت أحلم بتقديم فيلم استعراضي غنائي، ولكن كان من الصعب تحقيق هذا الحلم، لأن هذه النوعية من الأفلام مكلفة جدًا، وشركات الإنتاج في مصر حينها كانت تبحث عن الأعمال ذات التكلفة الرخيصة، وهذا كان من سوء حظي في بداياتي بمصر التي ذهبت إليها وأنا عمري 20 سنة".

وعن إمكانية عودتها للتمثيل خلال الفترة الحالية قالت مازحة: "لازم أرجع لعمري وأنا 30 سنة وبعدين أبتدي بقى".

وبشأن مشاركتها في الدراما المغربية، من خلال غناء تتر مسلسل "هي"، في تجربة أولى لها ببلادها، قالت: "في البداية كان إنتاج المسلسلات يعتمد على ما هم داخل المغرب فقط، الآن أصبح هناك توسع ورؤية أكبر".

وعن سر اختيارها أغنيتها الجديدة "هليلة" رغم كلماتها الغريبة بعض الشيء، قالت: "الآن صرت أفضل أغاني البهجة، التي تصلح للغناء في الأفراح على سبيل المثال".

وأردفت: "أعتقد أن الفنان يجب أن يقدم أعمالًا مبهجة أكثر من الحزن والألم والبكاء والأغاني الدرامية، لأن الفن هدفه إسعاد الناس، وهذا دورنا".

وواصلت: "في هذه الأغنية، عرض علي الموسيقى أولا، ثم قام المؤلف شادي نور بكتابة الكلمات، ووجدت أن الكلام لائق تمامًا على الموسيقي".

وعن أعمالها الجديدة قالت: "أحضر لأغاني منفردة خلال الفترة المقبل، حيث سأقوم بطرح أغنية تحمل اسم (متاهة) بعد شهر ونصف، ثم أغنية (إنسان آلي)".

يذكر أن سميرة سعيد طرحت أغنية "هليلة" في أواخر ديسمبر الماضي، وقد حققت نجاحًا كبيرًا عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" حيث جمعت حتى الآن أكثر من 3 ملايين مشاهدة.

وكان اسم سميرة سعيد قد ارتبط بإمكانية عقد مصالحة بين الفنانتين، المصرية أنغام والسورية أصالة، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب مصادر صحفية، تنتظر سميرة سعيد الوقت المناسب لكي تجمع كلا من الفنانة المصرية شيرين وأصالة وأنغام، على طاولة واحدة في منزل الفنانة المغربية في القاهرة، ووافقت أصالة وشيرين على الفكرة، ولم تبدِ أنغام موافقتها بعد بسبب انشغالها في الفترة الحالية، بحسب ما تم تداوله.

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