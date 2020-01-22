تفاصيل جديدة في قضية الاغتصاب لسعد لمجرد وهذا قرار المحكمة الأخير!

بعد مرور فترة على آخر تحديث، أصدرت المحكمة الفرنسية في العاصمة باريس قرارًا جديدًا فيما يخص قضية الاغتصاب والتهم الأخرى الموجهة للفنان المغربي سعد لمجرد، حيث تم إحالته إلى غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف.

وبحسب موقع فرنسي، جاء هذا القرار الذي أصدرته المحكمة لاغيًا للقرار الصادر عن قاضي التحقيق في شهر أبريل الماضي، حيث تم إعادة تصنيف الواقعة التي حدثت مع الشابة الفرنسية لورا بريول ضمن خانة الاعتداء والعنف الجنسي.

وكان الفنان سعد لمجرد قد تم إطلاق سراحة بشكل مؤقت من قبل قاضي التحقيق في شهر أبريل العام الماضي على أن يبقى مرتديا في يده سوار إلكتروني، وعليه تابع لمجرد نشاطاته الفنية في الشهور الماضية وأصدر عدد من الأغاني وأحيا عدد من الحفلات آخرهم في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن هذه القضية التي اتهم فيها سعد لمجرد بالاغتصاب والاعتداء الجنسي تعود إلى شهر أكتوبر 2016، وحتى الآن لا تزال التحديثات مستمرة.

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