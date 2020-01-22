فادي الهاشم زوج نانسي عجرم يدلي بإفادته في المحكمة.. هل يلتقي بوالدة القتيل؟!

أفادت بعض المصادر أن زوج الفنانة نانسي عجرم الدكتور فادي الهاشم سيمتثل أمام المحكمة يوم غد الخميس ليستمع القاضي الأول لأقواله في قضية اللص الذي قتل على يده بعد أن اقتحم منزلهم.

أما فيما يتعلق بأهل اللص، ستمتثل والدته أمام المحاكمة أيضاً غداً للإفادة بأقوالها، إذ كانت قد اتهمت عائلة عجرم بالتزوير والتلاعب، وأكدت أن الشخص الذي في الفيديو ليس ابنها، كما أفادت أن ابنهاكان يعمل ببيت عجرم في الحديقة.

التحقيقات الأولية كانت قد أكدت أن الفيديوهات من منزل العائلة حقيقية ولم يتم التلاعب بها، كما أكد خبير في الكاميرات أنه لا يمكن التلاعب بالكاميرات وأن ما يمكن فعله فقط هو حذف الفيديو كامل.

كما أنه تم إجراء تفريغ لهواتف العائلة والعاملين، وتم التأكد من أن اللص لم يكن يعمل عند عائلة عجرم من قبل وأنه لا توجد علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الدكتور فادي الهاشم وزوجته نانسي عجرم.

من جهة أخرى، أفادت بعض المصادر أن أحد العاملين في بيت نانسي قد هرب من التحقيق، مما أثار الشكوك حول إمكانية وجود تعاون مسبق بينه وبين اللص وأنه هو من سهل دخوله إلى الفيلا.

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