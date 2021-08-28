سميرة سعيد تتألق في جلسة تصوير من وحي السبعينات

كشفت المطربة سميرة سعيد عن جلسة تصوير (فوتوسيشن) من كواليس تصوير كليب أغنيتها (مون شيري) التي طرحتها مؤخرا، وحققت نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات اقتربت من 5 ملايين مشاهدة عبر (يوتيوب).

وظهرت سميىرة في جلسة التصوير مرتدية فستانا أخضر وطرحة خضراء، مستوحاة من ألوان وموضة السبعينيات من القرن الماضي، وهي الفكرة التي دارت حولها أغنيتها الأخيرة التى طرحتها ضمن ألبومها الجديد (إنسان آلي)، المقرر طرحه كاملا خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الديفا، الصور عبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، لتحوز الصور على إعجاب متابعيها وجمهورها.

وطرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة (مون شيري)، وهي الأغنية الرابعة من ألبومها (إنسان آلي) المقرر طرحه قريبا، ويحمل الفيديو كليب طابع وأجواء الستينيات والسبعينيات وكلمات الأغنية باللغة العربية والفرنسية، ومن كلمات محمد القياتي، ولحن بلال سرور، وتوزيع هاني يعقوب، أما الميكس والماستر لخالد عز، ومن إخراج نضال هاني