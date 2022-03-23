سميرة سعيد تغني (إنتي الأولى) احتفالا بالمرأة

طرحت المطربة المغريبة سميرة سعيد ، أغنيتها الجديدة بعنوان (انتي الأولي) والتي تعتبر هي الأغنية الرسمية للموسم الثاني لمبادرة (واحدة جديدة)، وذلك احتفالًا بالمرأة وتقديرًا لها.

وأعربت سميرة سعيد عن سعادتها الكبيرة في إحياء المبادرة هذا العام من خلال تقديم أغنية (إنتي الأولى)، وذلك ايمانًا منها بالمبادرة وبالتحديات التي تواجه المرأة في المجتمع وأنها في قمة سعادتها لانها تقوم بهذا العمل الفني.

وأغنية (انتي الاولى) من كلمات محمد القياتي والحان محمد حمزه وتوزيع احمد عبد السلام وطرحتها (فيكتوري لينك) اليوم للأحتفال بالمرأة تحت مبادرتها (واحدة جديدة) للعام الثاني على التوالي.

وتتضمن المبادرة اختيار نماذج من السيدات من صاحبات القصص الملهمة، لتكريم السيدات الفائزات في احتفالية كبرى تضم العديد من الشخصيات العامة والمشاهير، وعرض القصص المقدمة منهن، وتقديم جوائز رمزية لهن، وذلك لتشجيع السيدات على مشاركة قصص نجاحهن، كما ستتضمن المبادرة هذا العام تشيجع السيدات اللآتي لهن أفكار لمشاريع جديدة وعرضها تحت اسم (حلم جديد).