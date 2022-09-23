سميرة سعيد تغني في مسقط رأسها في هذا الموعد

تحيي المطربة سميرة حفلا غنائيا فى مسقط رأسها دولة المغرب، 24 سبتمبر/أيلول الجاري، على مسرح OLM السويسي بمدينة الرباط.

وكتبت سميرة سعيد على حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: (بعد غياب طويل عن الحفلات في مغربي الحبيب وفي مدينتي الرائعة (الرباط)... أعود للغناء يوم السبت على مسرح OLM السويسي.. توحشتكوم بزاف).

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة سميرة سعيد كانت أغنية (كرباج)، التي طرحتها على قناتها الرسمية عبر موقع (يوتيوب) الشهر الماضي بمشاهدة وتفاعل معها عدد كبير من المتابعين، وحققت نسبة مشاهدة بلغت مليونين و416 ألفا و290 مشاهدة بعد حوالي أسبوعين من طرحها.

الأغنية هي السابعة من بين أغنيات ألبومها الجديد (إنسان آلي) ، وهي من تأليف وألحان عزيز الشافعي، وإخراج نضال هاني .