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سميرة سعيد تفيض أناقة و شبابا في أحدث جلسة تصوير

سهير العابد

سهير العابد

منشور 17 حزيران / يونيو 2022 - 03:44
سميرة سعيد
سميرة سعيد

كشفت النجمة سميرة سعيد عن جلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بإطلاله أنيقة للغاية، حيث ارتدت (جامبسوت) باللون الموف، وتركت شعرها يتطاير مع الهواء، كما اعتمدت ابتسامتها التي لطالما سحرت الجمهور والمتابعين.

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وقد تفاعل المتابعون مع صور سميرة سعيد، وانهالت عليها التعليقات المليئة بالحب ومشاعر المودة. كذلك طلب منها المتابعون، محاولة إصدار عمل فني جديد، لشدة إعجابهم بأغانيها المميزة.

سميرة سعيد كانت قد طرحت أغنيتها الجديدة (يلا روح)، وهي الأغنية المغربية التي تعود بها لجمهورها بالمغرب بعد غياب لفترة طويلة عن آخر أغنية مغربية طرحتها.

الأغنية من كلمات محمد المرضي، حكيم بو عامر وألحان مهدي بوعامر، عادل الخياط، حكيم بو عامر وتوزيع مهدي بوعامر، عادل الخياط ورؤية فنية نضال هاني وميكس وماستر ستيف.

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