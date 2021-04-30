سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز إلى العناية المركزة بسبب فيروس كورونا!

نُقل الممثل القدير سمير غانم وزوجته الفنانة دلال عبد العزيز إلى العناية المركزة بعد تدهور حالتهما الصحية بسبب فيروس كورونا.

الخبر الحزين أثار صدمة الجمهور والمشاهير الذين وجهوا دعواتهم لـ سمير ودلال بعدة منشورات كان أولها من الراقصة فيفي عبدة التي شاركت صُورتهما وعلقت بـ "الف سلامة و الف بعد الشر علي حبايب قلبي سمير غانم و دلال عبد العزيز تم نقلهم للمستشفي ربنا يشفيكم و يعافيكم و يخليكم لينا يا رب ارجوكم ادعولهم"

الممثلة شيماء سيف بدورها شاركت منشور جاء فيه "يا رب يا شافي يا معافي اشفى حبايبى وخفف عنهم يارب ارجوكم ادعولهم بالشفاء هما وكل مريض يارب..إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين، اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير".

بحسب المتداول أيضاً أن ابنتهما ايمي سمير غانم كانت أول من أصيب بالفيروس وقد نقلت إلى المستشفى منذ يومين تقريباً أما شقيقتها دنيا فقد شُفيت بعد العزل المنزلي وكذلك الأمر مع زوج ايمي الممثل حسن الرداد.

يذكر أن دنيا كان من المفترض أن تتواجد في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "عالم موازي" إلا أن العمل خرج من الموسم بعد صعوبة استكمال التصوير نتيجة إصابة دنيا سمير غانم ثم إصابة هشام جمال مخرج ومؤلف المسلسل هو ما حال دون استكمال تصوير الحلقات حيث لم ينته المخرج إلا من 7 حلقات فقط من أحداث المسلسل التى تدور فى 15 حلقة.

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