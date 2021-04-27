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ريم عبد الله ارتدت مؤخرة مطاطية في برنامج رامز جلال...فيديو!

منشور 27 نيسان / أبريل 2021 - 06:36
ريم عبد الله
ريم عبد الله

ضيفة حلقة الليلة من برنامج المقالب "رامز عقله طار" كانت الممثلة السعودية ريم عبد الله والتي تصدرت الترند مع صدور الحلقة.

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ريم تعرضت لسخرية واسعة من الجمهور بعد أن وقعت في مقلب "الطلق المطاطي" والذي اعتاد رامز من خلاله أن يطلق النار على مؤخرة المشاهير، إلا أن ريم والتي تلقت ضربات عنيفة على مؤخرتها لم تشعر بأي من هذه الطلقات مما دفع الجمهور لربط الموضوع بارتدائها مؤخرة مطاطية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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الفيديو المتداول أثار السخرية بالكثير من التعليقات التي كان منها "تو ادري ان البنات يركبون سليكون ضد الرصاص"..وتابع آخر "من السليكون مادرت عن ضرب رامز"..وجاء في تعليق آخر "مشكله هو كذاب وهم يمثلون ان الوضع حقيقي وحنى ممشين السالفه ومسوين ان مصدقين رمضان كريم".

بالحديث عن ريم فإسمها يتم تداوله بشكل كبير مع بداية الموسم الرمضاني بسبب الفقرة التي تقدمها من خلال برنامج "استديو 21"، إذ أن ريم كل يوم تقلد شخصية شهيرة من الوسط الفني ومن بينهم موديل روز وهند القحطاني، لجين عمران وبدور البراهيم.

ريم كانت قد أبدعت بأداء مشهدها الذي تظهر فيه بشخصية هند القحطاني، التي دائمًا ما تثير الجدل بتصريحاتها ومقاطع الفيديو خاصتها، حيث نراها تستخدم ذات الإيماءات الجسدية ونبرة الصوت، بالإضافة إلى عباراتها الأكثر تداولًا. ولا بد أن تتطرَّق ريم في مشهدها لموضوع أكثر سعودية مشهورة الذي طالما تذكرنا به هند القحطاني بعدما احتلت المركز الرابع بترتيب "سناب شات".

وردَّت هند القحطاني وقتها على المشهد بمنشور شاركته عبر حسابها في سناب شات تعلن فيه تصدر اسمها الأكثر تداولًا على "توتير"، وكتبت مُشيدة بأداء ريم: "أجمل وأظرف من يقلدني"....وعلقت ريم عليها بـ "لما تتعامل مع ناس راقية وتتقبل المزح بأخوة وبنية صادقة الرد بيكون كذا".

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كلمات دالة:ريم عبد اللهرامز جلالرامز عقله طارهند القحطانيفضيحة ريم عبد الله

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