سنوب دوغ ينشر لقطة من مسلسل مصرى.. وأروى جودة تعلق!

فاجأ النجم العالمي سنوب دوغ الجمهور المصري بعد مشاركته مشهد من مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري"، مُرفقًا بتعليق مضحك حول علاقات الحب.

عبر حسابه على موقع "إنستغرام"، نشر سنوب دوغ مشهدًا من المسلسل يظهر فيه النجمين المصريين الراحلين محمود مرسي ومحمد توفيق، حيث يقوم الأخير بإزالة شاربه المزيف ليظهر أسفله شاربًا آخر، كمحاولة منه على إظهار شخصيته الحقيقية.

وأرفق سنوب المشهد بتعليق مضحك، جاء فيه: "عندما تخبرك أنها اعتقدت أنك مختلف عن حبيبها السابق".

وانهالت التعليقات الساخرة، وتحديدًا المصريين منهم، فعلَّقت الممثلة المصرية أروى جودة بإيموجي على شكل وجوه تضحك، بينما كتب آخر: "احا احنا انفضحنا"، وأضاف: "بتتريق علينا يادوغ".

وعلَّقت أخرى: "وصلنا العالميه المعلم سنوب".

رحلة السيد أبو العلا البشري

الجدير بالإشارة إلى أن مسلسل "رحلة السيد أبو العلا البشري" عام 1986، وهو من تأليف العملاق الراحل أسامة أنور عكاشة وإخراج القدير محمد فاضل، ولعب الدور الرئيسي الفنان الكبير الراحل محمود مرسي.

واستلهم العمل من شخصية "دون كيشوت" الإسبانية، وتدور أحداثه حول ترك "البشري"- الموظف الكبير- عمله قبل ترقيته النهائية والأخيرة بوزارة الري ليعود إلى القاهرة ليعمل على إصلاح أحوال عائلته الكبيرة، وهو الذي لم يتزوج ولم ينجب.