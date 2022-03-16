سوتس بالعربي: كل ما توَّد معرفته عن أبطال العمل

نلاحظ في الآونة الأخيرة أن الدراما العربية بدأت تستنبط أفكارها وأعمالها الدرامية من الأعمال الأجنبية العالمية، آخرها فيلم "أصحاب ولا أعز" الذي كان نسخة طبق الأصل عن الفيلم الأمريكي "Perfect Strangers".

وقرر صناع السينما والمسلسلات التلفزيونة إلى صنع نسخة عربية عن المسلسل الأجنبي الشهير "Suits"، الذي حقق نجاحًا ساحقًا في العالم منذ بداية عرضه قبل سنوات بسبب قضاياه الشائكة وشخصياته الست الاستثنائية.

ويحمل العمل الجديد المستوحى من مسلسل "Suit" اسم "سوتس بالعربي" من بطولة الفنانة الأردنية صبا مبارك، والممثل المصري آسر ياسين، والفنان المصري أحمد داوود، والفنانتين ريم مصطفى وتارة عبود، والفنان محمد شاهين.

أبطال مسلسل " سوتس بالعربي " ونظرائهم من نجوم النسخة الأمريكية

طرحت الصفحة الرسمية لمسلسل "سوتس بالعربي" عبر حسابها على "إنستغرام" مقاطع فيديو تشويقية للعمل كاشفةً لمحات عن الشخصيات التي سيلعب دورها أبطال العمل، وديكور المشاهد الذي يتشابه بشكل كبير بديكور المسلسل الأصلي.

1. آسر ياسين بدور هارفي سبكتر



شارك الفنان المصري آسر ياسين مقطع فيديو ترويجي للشخصية التي سيلعبها في العمل، حيث من المقرر أن يؤدي دور شخصية المحامي "زيت ثابت"، وهي نسخة شخصية "هارفي سبكتر" الذي يؤديها الفنان الأمريكي غابرييل ماخت.

وتتميز شخصية "هارفي سبكتر" بالأناقة والثقة بالنفس، فهو يتسم بالغرور ولا يعتذر عما هو عليه غير آبهًا بآراء من حوله سواء أكانت إيجابية أم سلبية، كما يرسم حدود مملكتة بنفسه ولا يسمح لأحد بتجاوزها، ويثق بقدراته ويؤمن بها أشد إيمان.

يركز "هارفي" على مظهر بشكل كبير ، فمن إحدى مقولاته في المسلسل: "سواء أحببت ذلك أم لا، إن استجابة الأشخاص لك تعتمد على مظهرك فعليك أن تهتم بهذا التفصيل الدقيق".







2. أحمد داوود بدور مايك روس



سيجسد الفنان المصري أحمد داوود شخصية "آدم منصور" في مسلسل " سوتس بالعربي " من شخصية "مايك روس" التي أداها الممثل الأمريكي باتريك جاي أدامز.

وشارك أحمد عبر حسابه على "إنستغرام" المقطع الترويجي لشخصيته في العمل، وأشاد الكثيرون بأدائه آملين أن يكون بذات كفاءة الشخصية الأصلية.

وتتميز شخصية "مايك روس" بمعرفته كل شيء عن أي شيء، إذ يتمتع بذاكرة فوتوغرافية هي ما تجعله مميزًا جدًا. يسترشد مايك بقيمه الشخصية التي تجعله يستخدم قدراته لمساعدة المحتاجين، إنه من النوع الذي يركز على تصحيح الخطأ.

ولقد أظهر "روس" قدرًا كبيرًا من الإدراك والتفهم عندما يتعلق الأمر بأي شيء من القضايا القانونية المعقدة إلى العلاقات الإنسانية، ولطالما قدر العلاقات الأصيلة التي بناها مع المقربين منه. وكان ذكاؤه وسحره دليلاً كافياً على أنه ينتمي إلى قاعة المحكمة، لكن دماغه أظهر أنه كان خطوة بخطوة مع رجال الأعمال الهامين. وعلى الرغم من أسراره، حصل على كل ما جاء إليه.

لم يكن مايك على حق دائمًا، لكنه كان على استعداد لفعل ما يشعر أنه الأفضل لأي شخص يدافع عنه حتى لو كان ذلك يعني مخالفة رغبات جيسيكا وهارفي.



3. محمد شاهين بدور لويس ليت



في مسلسل " سوتس بالعربي "،سيؤدي الفنان المصري محمد شاهين دور "قدري" النسخة العربية من شخصية المحامي "لويس ليت" التي أبدع في أدائها الممثل ريك هوفمان.

"لويس ليت" هو الشخص الذي تحبه وتكرهه طوال المسلسل. غالبًا ما يكون تحت ضغط كبير وهذا عندما يصبح متشائمًا. يتخذ لويس جميع القرارات الخاطئة عندما يتعرض لضغط كبير والتي يعتذر عنها لاحقًا ويتوب عنها. لكنه رجل طيب في جوهره ويريد أن يكون مفيدًا للشركة لكن الأهم من ذلك أنه يريد إثبات جدارته.

عندما يُكلف لويس بمهمة للقيام بها، سيصب كل طاقته ومهاراته فيها. وهو يعتمد على التفكير المنطقي والحقائق للقيام بما يجب القيام به. إنه يقدر الصدق أكثر فيبدو على أنه شخصية فظة ومتبلدة المشاعر.



4. صبا مبارك بدور جيسيكا بيرسون



ستؤدي الفنانة الأردنية صبا مبارك شخصية "فريدة" النسخة العربية لشخصية "جيسيكا بيرسون" وهي الشخصية التي أدتها الفنانة الأمريكية جينا توريس.

وشاركت صبا متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" فيديو تشوقي لشخصيتها، وأذهلت الجميع بأدائها الاحترافي في المشاهد القليلة حتى أن البعض لاحظ التشابه الكبير بينها وبين الشخصية الأصلية.

يمكن وصف "جيسيكا بيرسون" بأنها شخص ذو طبيعة "متعجرفة" وهو ما يجعل من الصعب على الناس العمل معها. ومع ذلك، وبسبب مهاراتها القيادية الممتازة وقدرتها على تحفيز الآخرين، ابتكرت فريقًا خاصًا بها. وتبدو جيسيكا غير ودية ولا يحبذ الاقتراب منها بسبب ميلها إلى الصراحة دون إيلاء الكثير من الاهتمام لمشاعر الآخرين.

تضع "جيسيكا" مشاعرها ومشاعر الآخرين جانبًا من أجل تحقيق النتائج المرجوة. وبالاعتماد على تفكيرها المنطقي وذكائها السريع، تنجز باحترافية كل ما شرعت في القيام به.

إنها عديمة الرحمة ومعزولة، وتبذل قصارى جهدها على حماية عرشها ومكانتها ضد مساعي زملائها والغرباء.وعلى الرغم من تحفظاتها على مايك في البداية، كانت جيسيكا هي التي ضحت بحياتها المهنية حتى يتمكن من متابعة عمله. هذا ما يفعله القائد الحقيقي.



5. ريم مصطفى بدور كاميليا



ورغم أنه لم يكشف بعد عن الشخصية التي ستؤديها الممثلة المصرية ريم مصطفى، لكن يبدو من الواضح أن شخصيتها ستكون النسخة العربية لشخصية "دونا بولسن" التي جسدتها الفنانة الأمريكية سارة رافيرتي.

"دونا بولسون" شخصية رائعة مما يجعلها أكثر سحرًا. كما أنها ذكية وممتعة، و ثقتها بنفسها هي ما يجعلها جيدة فيما تفعله. كما أن لديها اقدرة على التلاعب بالكلمات ما يسمح لها بالتواصل مع الأشخاص وفهمهم بسهولة.

"دونا بولسن" هو كمبيوتر يتنفس الهواء ويتحدث الإنجليزية ويمشي، إنها تعرف ما سيحدث قبل حدوثه ويمكنها توقع رد فعل المرء قبل أن يعرف أنه حصل حتى على رد. إنها متهورة، ومباشرة، ولكن هذا ما نحبه فيها.

ولاؤها لـ"هارفي" هو ما يجعلها قلب العرض. يبدو أنها تعرف كل شيء دائمًا ولهذا السبب لا يمكن الاستغناء عنها. لا يمكن أن يكون هناك دونا أخرى.

بالإضافة إلى ذلك، فهي شخصية داعمة ومسؤولة ومخلصة، فهارفي يعتمد عليها كما أنها تدعمه باستمرار .

6. تاره عماد بدور راشيل زين



في مسلسل " سوتس بالعربي "، ستلعب الممثلة الجميلة تارة عماد دور ليلى، وهي الشخصية المستنسخة من راتشل زين التي جسدتها الفنانة الأمريكية المعتزلة ميغان ماركل.

"راشيل" بارعة في ما تفعله لأنها محامية كفؤة. لديها أيضًا قواعد أخلاقية صارمة وولاء ثابت لشركتها وزملائها. كانت دائمًا موجودة لأي شخص يحتاج إلى المساعدة في مسألة تتعلق بالعمل أو في مشكلة شخصية. لديها رغبة حقيقية في فعل الخير ومساعدة الآخرين، كما تعتبر واحدة من أفضل المساعدين القانونيين في العمل.

شقَّت "راشيل" طريقها لتصبح محامية رائعة في النهاية. وهي مخلصة لـ"مايك" وإن كان خاطئًا. وكانت رغبتها في قضاء ساعات طويلة في العمل هو ما جعلها واحدة من أكثر الأشخاص المجتهدين في بيرسون هاردمان.





موعد عرض مسلسل " سوتس بالعربي "

م اﻟﻣﻘرر أن يكون أول موسمين من العمل أن يكونا جاهزين للعرض خلال شهر رمضان المبارك. في حين يفترض أنّ يعرض المسلسل على قنوات Streaming OSN ومنصاتها الرقمية.