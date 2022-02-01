بعد إصدار النسخة العربية منه.. إليك اهم تفاصيل مسلسل Suits

حقق المسلسل الأجنبي الشهير "SUITS" نجاحاً كبيراً في العالم منذ بداية عرضه قبل سنوات عديدة وخلال مواسمه الثمانية بشخصياته وقضاياه الرائعة.

نسخة عربية من المسلسل الأجنبي SUITS

أعلن رسمياً عن النسخة العربية للمسلسل الأجنبي والذي يقوم ببطولته عدد من النجوم العرب، ويتم العمل على التصوير في الوقت الحالي حيث أنه سيعرض في شهر رمضان المقبل على منصة OSN.

ونشر الفنان المصري اسر ياسين الذي يبدو ان سيجسد شخصية هارفي سبكتر في العمل البوستر الرسمي كاشفًا عن النجوم الذين سيشاركوه في بطولة المسلسل، وستكون القائمة كالتالي:

أسر ياسين بدور هارفي سبكتر

أحمد داوود بدور مايك روس

صبا مبار بدور جيسيكا بيرسون

محمد شاهين بدور لويس بيت

ريم مصطفى بدور دونا

تاره عماد بدور راتشيل زين

تفاصيل مسلسل SUITS االأمريكي

هو مسلسل امريكي من تأليف آروت كورش وعُرض لاول مرة في عام 2011 وانتهى عرضه في عام 2019.

وتدور احداثه حول شاب يدعى مايك روس لم يكمل تكميله الجامعي ولم يدرس تخصص القانون ابداً الا انه يملك ذكاء كبير وبراعة مميزة في القانون والمحاماة يلتقي عن طريق الصدفة المحامي البارع والمغرور هارفي سبيكتر المحامي الذي يختاره للعمل كمساعد لديه في أحد اشهر مكاتب المحاماة بالرغم من معرفته بعدم حصوله على شهادة

واللافت أن من اهم شروط المكتب دراسة القانون في جامعة هارفرد، وبالرغم من هذا قررد هارفي ضم مايك للمكتب بسبب ما يملكه من امكانيات كبيرة

عام 2018 تم الاعلان عن موسم ثامن للمسلسل بسبب نجاحه الكبير لكن بدون شخصية مايك روس وحبيبته التي كانت تؤديها ميغان ماركل وذلك بعد اعتزال الاخيرة بسبب زواجها من الأمير هاري

كما تم الاعلان عن الموسم التاسع والاخير في 2019، وتم ترشيحه للعديد من الجوائز.

