سوزان نجم الدين تحتفل بتخرج ابنها...شاهد وسامته

احتفلت النجمة السورية سوزان نجم الدين بتخرج ابنها حيان ، من المدرسة وانتهائه من دراسته الثانوية فى الولايات المتحدة، داعية الله أن يكون له سندا وعونا فى كل خطوة يخطوها فى طريق مستقبله المثمر والناجح فى دراسة البزنس التى اختارها.

وقالت سوزان نجم الدين، على حسابها على إنستجرام، تعليقا على تخرج ابنها: (لا أصدّق أنّ هذا الشاب الجميل قلباً وقالباً هو طفلي الصغير الذي كبُر فى غفلةٍ عنّي، وها هو اليوم ينهي دراسته الثانوية في ولاية فلوريدا الأمريكية، ليبدأ بعدها معتركَ الحياة في سنته الأولى من دراسة البزنس التي اختارها بملء إرادته، ليرسُمَ من خلالها طموحَه الجامح في هذا العالم الواسع ان شاء الله)، حسب موقع اليوم السابع.

وأضافت سوزان: (مباركٌ لك يا حبيبي ومباركٌ لي بك، وأتضرّعُ إلى الله سبحانه وتعالى ليكون لك سنداً وعوناً فى كل خطوةٍ تخطوها في طريق مستقبلك المثمر والناجح بإذن الله).

وكانت الفنانة سوزان نجم الدين أنهت تصوير مشاهدها في فيلم (تماسيح النيل) مع المخرج سامح عبد العزيز من بطولة حمدي الميرغني ومصطفى خاطر وخالد الصاوي وبيومي فؤاد وسامية الطرابلسي وهنادي مهنا وبدرية طلبة، وهو من تأليف لؤي السيد.