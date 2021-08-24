سوزان نجم الدين تنفجر غضباً بسبب سؤالها عن أصالة نصري..وهذا ما فعلته!

حلت الممثلة السورية سوزان نجم الدين ضيفة عبر برنامج المواجهة من تقديم الإعلامي اللبناني رودولف هلال.

سوزان نجم الدين خلال أسئلة البرنامج أبدت انزعاجها من سؤال طُرح عليها حول الفنانة السورية أصالة، وجاء تحديداً في السؤال "أصالة نصري خائنة لوطنها".. وكان رد فعل سوزان نجم الدين بمطالبة إلغاء السؤال بشكل عصبي.

الأمر لم يتوقف هنا، المقدم سأل سوزان نجم الدين حول الرئيس السوري بشار الأسد وبالتحديد "بشار الأسد قتل شعبه"... وكانت هذه النقطة الحاسمة والتي قررت من خلالها سوزان نجم الدين مغادرة الاستديو وترك الحلقة.

الجمهور اعتبر ما قامت به سوزان نجم الدين حركة ذكية لأنها في الآخر فنانة ولم تشارك في البرنامج للتحدث بالأمور السياسية، وجاء في التعليقات تحديداً "حقها تنسحب لان هذه الاسئلة فخ للفنان اعتبر انسحابها ذكاء منها".. وتابع آخر "وقاحة واستهداف غير طبيعي للممثلين السوريين ..اللي مع بشار يخاف تصفيه المقاومه واللي مع المقاومه يخاف يصفيه بشار ..خلوهم في حالهم مب لازم يعلنون عن مواقفهم السياسيه هالشي بيكره الناس فيهم في كل الحالات والاجابه ما تنفع احد"..وجاء في تعليق أحدهم "هي ممثلة ليش تدخلونها بمواضيع سياسية؟اساسا رايها ما راح يغير شي".

وفاة زوج سوزان نجم الدين !

وكانت سوزان قد فُجعت بوفاة زوجها ووالد أبنائها منذ أشهر قليلة، وجاء خبر الوفاة بالتزامن تقريباً مع تنحي الرئيس الأمريكي ترامب من منصبه مما سمح لأولادها بالعود مجدداً وتم لم الشمل بينهم ومشاركة هذه اللحظات بفيديو عبر حسابها الرسمي في انستقرام. كما أنها منذ مدة قريبة فُجعت بوفاة عمها محي الدين الصالح من دون الكشف عن سبب الوفاة ما إذا كانت وعكة صحية أو شيء آخر.

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