سوزان نجم الدين تفيض جاذبية بإطلالة بيضاء أنيقة

خضعت الفنانة سوزان نجم الدين لجلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة وأنيقة، إذ خطفت الأنظار بفستان أبيض كلاسيكي أنيق، و ذلك تزامنًا مع اقتراب نهاية موسم الصيف الجاري. هذا وقد تفاعل متابعوها مع إطلالتها بشكل كبير ومحبب.

وتألقت سوزان نجم الدين بالأبيض، وكتبت معلقة على صورها: (حصّن قلبك بالنقاء ليبقى مضيئاً لك وبك أينما كنت).

يذكر أن آخر أعمال سوزان نجم الدين كان مسلسل (بيوت من ورق) والذي عرض هذا العام.المسلسل من بطولة يوسف الخال، طوني عيسى، داليدا خليل، وفادي حداد ومجموعة كبيرة من سوريا ولبنان وإخراج أسامة الحمد.