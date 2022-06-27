  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سوزان نجم الدين تكشف جنسية خطيبها.. وهذا أول حرف من اسمه

سوزان نجم الدين تكشف جنسية خطيبها.. وهذا أول حرف من اسمه

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

منشور 27 حزيران / يونيو 2022 - 01:32
سوزان نجم الدين
سوزان نجم الدين

تتكتم الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن هوية خطيبها، فلم تذكر اسمه إلى الآن ولم تكشف عن شكله، فيبدو واضحًا أنها تحب الغموض وإثارة فضول معجبيها.

اقرأ ايضاًسوزان نجم الدين و تصريح صادم عن (كسر عظم) و بطلته كاريس بشارسوزان نجم الدين و تصريح صادم عن (كسر عظم) و بطلته كاريس بشار

سوزان نجم الدين تكشف جنسية خطيبها

سوزان نجم الدين


وخلال لقاء حديث لها مع إحدى البرامج، سئلت سوزان نجم الدين عن جنسية خطيبها، حيث كشفت أنه رجل أعمال سوري يحمل الجنسية الإماراتية، ولفتت إلى أنه لا يحب الظهور الإعلامي ويفضل البقاء بعيدًا عن الشاشة.

وحول تفاصيل لقائها، ترددت نجم الدين في التطريق للتفاصيل، لكنها فيما بعد أشارت إلى أنهما تعارفا أثناء رحلة جوية متهجة إلى العاصمة الفرنسية باريس، مدينة الرومانسية والحب، وأوضحت أنه كان حب من النظرة الأولى، وقالت: "صارت شرارة الحب من أول لحظة".

أما بشأن موعد زفافها، لم تكشف الفنانة عن التاريخ المقرر، لكنها تأمل أن تكون عروس 2022، وقالت: "ربما أكون عروس 2022، إلا إذا صار شيء ما غير محسوب، وأول حرف من اسم خطيبي "ب"."

اقرأ ايضاًسوزان نجم الدين و تصريح صادم عن (كسر عظم) و بطلته كاريس بشارسوزان نجم الدين في موقف محرج بعد سؤالها عن الزواج.."يا ريتك ما تكلمتي إنجليزي"!

سوزان نجم الدين تعلن خطوبتها 


 
وكانت سوزان قد كشفت سابقًا عن خطوبتها من رجل لم تكشف عن هويته خلال لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، حيث قالت وهي تستعرض خاتم خطوبتها  الألماسي: "أعيش حاليا قصة حب، والخاتم الذي أرتديه في يدي هو خاتم خطوبتي".

وتابعت: "الواحدة مننا محتاجة إيه غير سند ورجل حقيقي بحياتها، وليس الموضوع ارتباط وخلاص، والمهم أن يكون هناك تكافؤ وتفاهم وشريك وحب حقيقي".
 

 

كلمات دالة:سوزان نجم الديننجومفنخطوبةعروس 2022

© 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...