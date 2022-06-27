سوزان نجم الدين تكشف جنسية خطيبها.. وهذا أول حرف من اسمه

تتكتم الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن هوية خطيبها، فلم تذكر اسمه إلى الآن ولم تكشف عن شكله، فيبدو واضحًا أنها تحب الغموض وإثارة فضول معجبيها.

سوزان نجم الدين تكشف جنسية خطيبها



وخلال لقاء حديث لها مع إحدى البرامج، سئلت سوزان نجم الدين عن جنسية خطيبها، حيث كشفت أنه رجل أعمال سوري يحمل الجنسية الإماراتية، ولفتت إلى أنه لا يحب الظهور الإعلامي ويفضل البقاء بعيدًا عن الشاشة.

وحول تفاصيل لقائها، ترددت نجم الدين في التطريق للتفاصيل، لكنها فيما بعد أشارت إلى أنهما تعارفا أثناء رحلة جوية متهجة إلى العاصمة الفرنسية باريس، مدينة الرومانسية والحب، وأوضحت أنه كان حب من النظرة الأولى، وقالت: "صارت شرارة الحب من أول لحظة".

أما بشأن موعد زفافها، لم تكشف الفنانة عن التاريخ المقرر، لكنها تأمل أن تكون عروس 2022، وقالت: "ربما أكون عروس 2022، إلا إذا صار شيء ما غير محسوب، وأول حرف من اسم خطيبي "ب"."

سوزان نجم الدين تعلن خطوبتها





وكانت سوزان قد كشفت سابقًا عن خطوبتها من رجل لم تكشف عن هويته خلال لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، حيث قالت وهي تستعرض خاتم خطوبتها الألماسي: "أعيش حاليا قصة حب، والخاتم الذي أرتديه في يدي هو خاتم خطوبتي".

وتابعت: "الواحدة مننا محتاجة إيه غير سند ورجل حقيقي بحياتها، وليس الموضوع ارتباط وخلاص، والمهم أن يكون هناك تكافؤ وتفاهم وشريك وحب حقيقي".

