سوزان نجم الدين في موقف محرج بعد سؤالها عن الزواج.."يا ريتك ما تكلمتي إنجليزي"!

وضعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في موقف محرج بسبب لغتها الإنجليزية خلال تواجدها برفقة المدير التنفيذي لشركة "Take Back The Mic"، دريك" على هامش حفل "موريكس دور".



سوزان نجم الدين في موقف محرج بسبب لغتها الإنجليزية

وفي تفاصيل الحدث، كانت سوزان نجم الدين تجري لقاءً صحفيًا مع إحدى المراسلات المتواجدات في الحدث أثناء تواجدها على السجادة الحمراء برفقة "دريك" الذي وقف إلى جانبها، حيث تحَّدثت عن مشروعها الجديد مع "دريك" بصففتها المنتج التنفيذي للشركة والمسؤولة عن تطبيق "The Mic"، لكن حينما سئلت عن موعد زفافها توترت وأربكها الموضوع خاصة أنها لا بد أن تشرح الأمر بالإنجليزية لـ"دريك".

وأثار استخدام سوزان لغة إنجليزية ركيكة وعدم قدرتها على إيضاح ما يجري أو عن ماذا تتحدث بطريقة متقنة سخرية المتابعين، خاصة أن السؤال الذي كان يتمجور حول موعد زفافها تحوَّل إلى علاقتها بـ"دريك" وإذا ما كان هو الشخص الذي قد تتزوجه، حيث قالت: "الزواج، ليس هو، رجل آخر، وممكن السنة دي".

وتساءل الكثيرون كيف لسوزان أن تكون المنتج المنفذ للشركة في الوطن العربي بينما لا تستطيع الحديث بالإنجليزية؛ فكيف لها التواصل مع أعضاء الشركة.

رد فعل رواد مواقع التواصل لاجتماعي من طريقة سوزان نجم الدين في التحدث بالإنجليزية

وانقسم رواد موقع التواصل الاجتماعي بين مدافع ومهاجم، فعلَّقت إحداهن: "ترا مو لغتها ولا لغتنا مافيها شي ابدا تكرهون الواحد يحاول حتى يتعلم وهسبب مو مخلينا نحاول عشان ماينضحك علينا وكأن الكل طالع من بطن امه متعلم ؟؟".

وأضافت أخرى: "وين الاحراج بالموضوع 🤔 اللي عاشوا برا و درسوا في أكبر الجامعات و المعاهد ممكن يغلطوا و يتعلثموا بالانجليزية لانه مش لغتهم الأم ، شيء طبيعي 🤷🏻‍♀️ ع اساس اللي جنبها يتقن العربية".

وكتب أحدهم ساخرًا: "المحرج انها تحرج الرجال وتقول له كل شوي نوت يو نوت يووو انذر مان. على اساس انه بيركض يجيب المأذون ويكتب عليها بسرعة".

وتابعت إحداهن بتعليق: "Hahaha ohh married استغفر الله من البدااية اصلا لي تتكلمي وتنبيه ردي على المذيعة بالعربي وخلاص السؤال موجه ليكي مو للحارس او مدري منو".

سوزان نجم الدين تعلن خطوبتها

وفي وقت سابق، كشفت سوزان نجم الدين عن خطوبتها من رجل لم تكشف عن هويته خلال لقاء لها مع برنامج "ET بالعربي"، حيث قالت وهي تستعرض خاتم خطوبتها الألماسي: "أعيش حاليا قصة حب، والخاتم الذي أرتديه في يدي هو خاتم خطوبتي".

وتابعت: "الواحدة مننا محتاجة إيه غير سند ورجل حقيقي بحياتها، وليس الموضوع ارتباط وخلاص، والمهم أن يكون هناك تكافؤ وتفاهم وشريك وحب حقيقي".



