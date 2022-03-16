قناة كويتية تغطي أجساد نجمات "الكواسر".. وتعتيم صدر سوزان نجم الدين

عرضت القناة الكويتية "الكويت دراما" المسلسل التاريخي السوري "الكواسر" عبر شاشتها، لكنها أحدثت جدلًا واسعًا بحركة اعتبرها البعض غير منطقية.

وفق ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي، عرضت القناة مسلسل "الكواسر" على شاشتها وقررت تعتيم المناطق المكشوفة بأجساد الممثلات اللواتي شاركن في العمل من بينهم الممثلة السورية سوزان نجم الدين والممثلة الأردنية صبا مبارك، وهو ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وانقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين مشيد بحركة القناة التي تحافظ على القيم الأخلاقية للمجتمع الكويتي، وبين ساخر ومنتقد، فكتب أحد المتابعين مؤيدًا: "والله بادره طيبه وشي نحييه فيهم والفال مايضببون بالحقيقه على الي بالمجمعات والكافيهات".

وأضافت أخرى: "ليت جميع القنوات تحذو حذوها يكفي عري".

وعلَّق آخر منتقدًا: "التغطية بهالطريقة تلفت الناس أكثر، يعني المشهد اللي كان راح يمر مرور الكرام صار عليه "فوكس" بسبب التغطية الملفته".

في حين انتقد البعض من عرض مسلسل قديم يعود لعام 1998، فكتب أحدهم: "من البداية ماله داعي عرض المسلسل تراه من سنة جدي وماعاد له متابعين جيبوا مسلسلات بدوية والا خليجيه والا يعني شوفونا وش سوينا وامدحوا تدينا".

مسلسل "الكواسر"

"الكواسر" مسلسل سوري فانتازي تاريخي، ويعتبر الجزء الثاني من مسلسل "الجوارح".

المسلسل من بطولة: أسعد فضة، وسلوم حداد، ورشيد عساف، وسوزان نجم الدين، وعزيز اسكندر، و صبا مبارك، وعيرهم الكثير، وهو من كتابة هاني السعدي، وإخراج نجدة إسماعيل، وإنتاج مركز دبي للأعمال الفنية التابع لتلفزيون دبي عام 1998.

والمسلسل يستكمل أحداث الجزء الأول لمسلسل "الجوارج"، حيث يعود زعيم القبيلة "ابن الوهاج" إلى قبيلته مع ابنته "العنقاء" وولده "الباشق" بعد أن قتل ابنه المتجبر "أسامة"، أما ابنه "عقاب" فبقي في قبيلة الأشعث، ويظهر للجميع خطر جديد يتمثل في "شقيف" وقبيلته التي تعتمد على قطع الطريق، لتتوالى الأحداث.

