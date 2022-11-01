سوزان نجم الدين: نجوت من الموت وكنت طالبة مشاغبة

حلَّت الفنانة السورية سوزان نجم الدين ضيفةً في برنامج "صاحبة السعادة" مع مقدمته إسعاد يونس، وتطرَّقت للحديث عن مواضيع شتى تخص حياتها المهنية والشخصية في ظل حوار اتسم بالفكاهة والود.

سوزان نجم الدين وحبها للفن

وكشفت سوزان نجم الدين أنها درست الهندسة المعمارية، لكن عشقها للتمثيل منذ الطفولة دفعها للتخلي عن مجالها في الهندسة.

ووصفت سوزان الفن بـ"حبيبها"، قائلة: "الفن شغفي وحبيبي وهوايتي وحلمي منذ الصغر أني أكون فنانة ومشهورة ومعروفة وبحب أكون مؤثرة بشكل إيجابي من خلال الفن".

وأشارت الفنانة إلى أنها في مرحلة الدراسة كانت تعشق عمل المقالب، واصفةً نفسها بـ"الطالبة المشاغبة"، كما استذكرت رد فعلها حينما وصلها جواب من زميلها يعبر من خلاله عن حبه لها، إذ وقعت أرضًا وبدأت بالبكاء، ثم توجهت للمدير.

ولفتت سوزان إلى أنها تربت وسط عائلة ثقافية وأدبية، حيث كان يعقد في منزلهم الاجتماعات السياسية التي تتبع حزب والدها في سوريا، وتبدأ هذه الاجتماعات من الساعة الخامسة صباحاً ختى منتصف الليل.

سوزان نجم الدين ونجاتها من الموت

وتعتبر سوزان نفسها عاشقة للمغامرات، إذ نجت من الموت أكثر من 15 مرة، وبعض هذه الحوادث وقعت لها في مواقع التصوير.

واستذكرت موقف وقعت له كادت أن تفقد فيه حياتها، ففي إحدى أعمالها كان هناك حفرة كبيرة بعمق 5 أمتار يجري حفرها في المكان، وفي منتصف الليل توجهت لقضاء حاجتها، وبسبب ظلمة الليل لم تلاحظ الحفرة ووقعت فيها، وبدأت بالصراخ واتصلت على مدير الإنتاج، الذي بدوره طلب سيارة الإسعاف.

والمثير للاهتمام، أنه في اليوم التالي، علموا أن الحفرة تواجد فيها صخور وأنابيب حديدة، ولحسن الحظ أنها لم تصب بشيء.

سوزان نجم الدين تبكي على الهواء

وفاجأت إسعاد يونس الفنانة بهدية مؤثرة، إذ عرضت لها رسائل صوتية سجلت بأصوات أبنائها الأربعة المتواجدين في أمريكا، معبرين عن حبهما لها، لتدخل في نوبة بكاء مُشيرةً أنها المرة الأولى التي تسمع يتحدثون عنها بهذه الاستفاضة.

ولفتت إلى أنها لم تتمكن من السفر لرؤيتهم منذ 5 سنوات، وحينما قابلتهم بعد غياب، صدمت من تغير ملامحهم.

