سوسن أرشيد ترد على منتقدي ملابسها.. وتكشف تفاصيل عن علاقتها بمكسيم

تعرضت الفنانة السورية سوسن أرشيد للانتقاد بسبب إطلالاتها التي يعتبرها البعض "جريئة"، آخرها ارتدائها لباس للبحر مؤلف من قطعتين.

سوسن أرشيد ترد على منتقدي ملابسها

ورَّدت سوسن أرشيد على الانتقاد بمنشور مطوَّل شاركته عبر خاصية الستوري في إنستغرام، وكتبت: "منذ طفـ.ـولتي وأنا بلبس شورت ومايو سباحة ع البحر وبروح على مسابح مختلطة وبركب بسكليت مافي شي جديد، وكنت بحب التبتوب والدقة (القضامة المطحونة وإذاعة سترايك وبحب الله وما بخاف منو بحس المحبة بتستمر وبتدوم والخوف ممكن يتلاشى بتلاشي المسبب..بعمل يلي بحبو وبحسو بغض النظر عن وجهة نظر المجتمع بالموضوع".

وأضافت: "بحب التعبير والتغيير وبعتبر انو كلنا سواسية بغض النظر عن اللون والجنس والمذهب والدين..طالما ما في شي مؤذي.. ما بقبل كلمة لأ أو ما بصير بدون نقاش وشرح واقناعلأنو بحس أنو العقل يلي جوات جمجمتي موجود ليفكر ويتطور ويتسائل كل يوم".

وأضافت: "لست الأجمل ولا الأفضل ولا الأروع ولا الأكمل وعندي ترليون مشكلة مثل الجميع بس بحاول اشتغل عليهون وشذبهون متل ما بقولو باللغة الأدبية.. مرات نجحت ومرات فشلت، ولكن ولا مرة استسلمت".

سوسن أرشيد تعود للتمثيل قريبًا

وفتحت سوسن أرشيد باب المصارحة والسؤال أمام متابعيها عبر حسابها على موقع "إنستغرام"، وكان من بين الأسئلة ما إذا كانت ستشارك في عمل قريبًا، إذ كتب أحد المتابعين "إيمت رح نشوفك بشي عمل سوري متل زمان؟ بحبك كتير"، لتجيبها "قريبًا بظن".

وحول حقيقة اعتزالها، سألت إحدى المتابعات "ليش اعتزلتي كنتي مبدعة بمسرة بحبك"، لتجيبها أنها لم تعتزل، لكن لم يعرض عليها عمل يستحق مشاركتها، وعلَّقت: "ما في عروض مناسبة.. وشكرًا عالمحبة".

وكشفت أن أكثر الكتب التي تحبها هي كتب "عزازيل" للكاتب يوسف زيدان، و"دروز بلغراد" لربيع جابر.

سوسن أرشيد تكشف تفاصيل عن علاقتها بمكسيم خليل

وحول الصفات التي تحبها بمكسيم خليل، أشارت أنها تحب فيه شهامته ونبل، كما أكَّدت أن مكسيم يحبها أكثر مما هي تحبه، وأوضحت أن علاقة حبهما استمرت لـ4 شهور قبل زواجهما.

وكشفت سوسن سر نجاح العلاقة الزوجية، قائلة: "كاسة مي دافية عالريق وشوية بهار هندي وكتير من الزنجبيل".

وسألت إحدى المتابعات حول شعور الزواج من رجل متزوج ولديه ولد، إذ كان الفنان السوري مكسيم خليل متزوج من يارا خليل وأنجب منها ولد يدعى "هاني"، وجاءت إجابتها، كالتالي: "متل الزواج من رجل مو متزوج وما عندو ولد".

سوسن أرشيد وسر جمال بشرتها

أما بشأن حفاظها على جمالها، رغم أنها في الـ43 من عمرها، كشفت أنها تهتم بالتفاصيل اليومية الصغيرة، وتحاول اتباع نظام غذائي صحي، كما أكَّدت أنها لم تخضع لعملية تجميلية.

ولفتت سوسن أن أكتر مسلسل كان له وقع خاص لدى المشاهدين هو "كسر الخواطر"، لكنها أكَّدت أنها لم تقدم الأجمل بعد.

