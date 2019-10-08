معتصم النهار يخذل هيفاء وهبي من أجل فاليري أبو شقرا!

اعتذر الفنان السوري "معتصم النهار" عن المشاركة في فيلم "أشباح أوروبا" من بطولة الديفا اللبنانية هيفاء وهبي، و الفنان أحمد الفيشاوي, والممثل المصري مصطفى خاطر.

معتصم الذي أكد قبل مدة مشاركته البطولة مع وهبي وأعلن ذلك رسميا من حساب هيفاء على تطبيق سناب شات، أكد اعتذاره عن المسلسل مساء أمس وتمنى التوفيق لطاقم العمل، ويعود السبب إلى ضيق الوقت والتزامه بتصوير الجزء الثاني من المسلسل اللبناني "ما فيي إلى جانب ملكة جمال لبنان السابقة "فاليري أبو شقرا" في أول دور بطولة مطلقة لها بعد دورها الثانوي في مسلسل "الهيبة_العودة".

يُذكر أن الممثل السوري "معتصم النهار" قد استلم مؤخرا جائزة أفضل ممثل عربي من "مهرجان الفضائيات العربية" في مصر عن دوره في مسلسل "خمسة ونص" للموسم الرمضاني "2019" بجانب الممثل السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم.

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