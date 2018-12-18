سونام كابور تفوز بلقب شخصية العام في الهند..وهذا هو سبب اختيارها

نجمة بوليوود سونام كابور

اختيرت نجمة بوليوود الفنانة الهندية سونام كابور شخصية الهند الأولى لعام 2018 والتي كانت قد تم ترشيحها لهذا اللقب من قبل جمعية الرفق بالحيوان، وذلك بسبب محافظتها على تناول الخضار فقط في نظامها الغذائي وعدم تناول اللحوم بشكل نهائي.

وحصدت صاحبة الـ33 عامًا هذا اللقب بعدما سجلت اسمها ضمن الأشخاص الذين حافظوا على نظام نباتي في طعامهم وبطريقة صارمة جدًا، ومن جهة أخرى امتنعت تمامًا عن شراء الحقائب والأزياء التي يتم تصميمها وصنعها من جلود بعض الحيوانات لهذا استحقت أن تفوز بهذه الجائزة بجدارة.

وقال المتحدث الرسمي لجمعية الرفق بالحيوان السيد بانجيرا: "سواء كانت مستمتعة بوجباتها النباتية أو تفعل ذلك لتحث محبيها على إيقاف معاناة الحيوانات، سونام كابور لم تتردد يومًا لمساعدة الحيوانات بشتى الطرق التي تستطيع أن تقدمها".

واختتم: "نحن نشجع الجميع بأن يبدأ صفحة جديدة في حياته، وأن يحاول احترام جميع المخلوقات على هذه الأرض".