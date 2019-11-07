(سيدة الأرض الفلسطينية) تختار لطيفة التونسية شخصية العام الفنية

أصدرت مؤسسة (سيدة الأرض الفلسطينية)، بيانا صحفيا كشفت عن اختيارها المطربة التونسية لطيفة لمنحها لقب شخصية العام الفنية، ليتم تكريمها في قصر رام الله الثقافي في شهر ديسمبر/كانون الثاني المقبل، في حفل يحضره شخصيات من أكثر من مائة بلد.

وأضاف البيان أن (لطيفة ذات الصوت القوي المميز والمنفرد وتتميز بإحساس عال وراق وتصدح بصوت الحق والحب لذلك تم اختيارها من قبل مؤسسة (سيدة الأرض) شخصية العام الفنية إيمانا بدورها الوطني والإنساني في خدمة القضية المركزية لكل العرب وهي القضية الفلسطينية في حدث يعتبر الأضخم على مستوى الوطن العربي والعالم)، حسب موقع صدى البلد.

ويقع تكريم لطيفة في المكان الذي وقف فيه شاعر الحياة والأرض الراحل محمود درويش الذي قال (على هذه الأرض ما يستحق الحياة) وذلك في قصر رام الله الثقافي يوم 21 ديسمبر/كانون الثاني 2019 لتحتفي مع مؤسسة سيدة الأرض التي بدأت منذ 12 عاما في تكريم كل من خدموا القضية الفلسطينية.