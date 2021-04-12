سيريناي ساريكايا تعيش قصة حب مع رجل يكبرها بـ 20 عاماً من بعد كرم بورسين!

تداولت الصفحات التركية خبر مفاده أن النجمة التركية سيريناي ساريكايا المعروفة للعالم العربي بشخصية "ميرا" من مسلسل الحب والجزر تعيش قصة حب مع رجل الأعمال خلدون دمير حصار.

وكانت شرارة الإشاعات التي انتشرت قد بدأت بعد أن تواجدت سيرناي في إحدى الجزر السياحية لقضاء الإجازة، ووقتها صرحت سيريناي أنها تقضي الوقت مع والدتها إلا أن المفاجئة كانت تداول صُور لها على يخت رجل الأعمال الذي كان بجانبها.

سيريناي ساريكايا قبل فترة كانت تخفي هوية من سافر معها الى المالديف، ثم كشفت انها مع امها

لكن اليوم اتضح أن رجل الأعمال خلدون دميرحصار كان معهم وقضوا العطلة سويا في يخته الفاخر

وتم تداول اشاعات عن وجود علاقة حب بينهم



سريناي قبل قليل نشرت بيان كذبت هذه الادعاءات وقالت انه فقط صديق pic.twitter.com/tVktJJk9ew — مشاهير تركيا (@TurkeyCelebs_) April 11, 2021

ولم تلتزم سيريناي بدورها لم الصمت مع تداول الأخبار بشكل كبير وعلقت بما معناه أن خلدون والذي يكبرها بـ 20 عام تقريباً هو مجرد صديق لا أكثر ولا أقل.

واعادت الإشاعات المتداولة للأذهان حبيبها السابق الممثل الكوميدي جيم يلماز والذي كان ايضاً أكبر منها سنوات عديدة، وكانت النجمة التركية قد انفصلت عن حبيبها منذ مدة من دون التطرق لأصل الخلاف أو ما حصل تحديداً.

وكانت قد انتشرت صور لسيريناي من حديقة منزلها هي وجيم وهما يقضيان الوقت في المسبح ويستمتعان بأجواء الصيف، وما لفت نظر الجمهور وقتها كان الوزن الزائد الذي كسبته الممثلة من منطقة البطن وهو ما دفع الجمهور للتساؤل ما إذا كانت سيرناي حامل بطفلها الأول ليتضح لاحقاً أن الأمر مجرد إشاعة. الحبيب السابق الممثلة وقتها وجه رسالة تهديد عبر تويتر لمن نشر الصورة ووعده باللجوء للقضاء حتى يأخذ حقه.

يذكر أن سيرناي كانت على علاقة عاطفية بالممثل التركي المشهور كرم بورسين استمرت لمدة 3 سنوات قبل أن يُعلن الإنفصال السنة الماضية ويعود السبب إلى فتور العلاقة بينهما وانشغال كل منهما بـ أعماله القادمة.

وقبل كرم عاشت النجمة علاقة حُب مع الممثل التركي شاتاي الذي شاركها بطولة مسلسل "المد والجزر"، إلا أن العلاقة انتهت بوقت قصير من بدايتها.

أما عن آخر أعمالها فقد كان المسلسل المثير للجدل "Fi" عن رجل وقع في حب إمرأة فتغيرت حياته، لكن الحياة ليست هي الأصل، لكنه الحب، والعزيمة عزيمة للحصول على الحب. فيقيم عاصفة للحصول على حبه، ليسمع بأنه يقوم بتحطيم كل ما يلمسه. المسلسل تم عرضه عبر المواقع حتى لا يكون خاضع للرقابة لذلك المشاهد التي فيه كانت جريئة نوعاً ما.

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