سيرين عبدالنور تتألق بنقشة جلد النمر.. وتعلن عودتها للشاشة المصرية

تواجدت النجمة اللبناية سيرين عبدالنور في معرض الموضة والأزياء "لو سينكيم" بالقاهرة، وخطفت الأنظار بإطلالة شرسة تعكس قوة شخصيتها.

سيرين عبدالنور بإطلالة بنقشة جلد النمر

شاركت سيرين عبدالنور متابعيها عبر حسابها في "إنستغرام" سلسلة صور للإطلالة التي اعتمدتها في الحدث من توقيع دار الأزياء العالمية "دولتشي آند غابانا"، وجاءت بنقشة جلد النمر، حيث اختارت كروب توب بشيالات رفيعة نسَّقتها مع "ليغينغز" وجاكيت طويلة من ذات النقشة.

وأكملت عبدالنور إطلالتها بتسريحة "ريترو"، ومكياج ملفت ارتكز على الظلال البرونزية والترابية، وتزيَّنت بأقراط ذهبية مرصعة، وحملت كلاتش بنقشة جلد النمر.

وأرفقت الفنانة الصور بتعليق، كتبت فيه: "‎هذا العالم غابة.. ‎إما أن تقاتل أو تركض إلى الأبد".

سيرين عبدالنور تعود للشاشة المصرية

وخلال المؤتمر المنعقد، أعلنت عبدالنور عودتها للشاشة المصرية بعد غياب دام لتسع سنوات، حيث أن آخر مشاركة لها تعود لعام 2014 في مسلسل "سيرة الحب"، وفي فيلم "سوء تفاهم" عام 2015.

وكشفت سيرين أن فترة غيابها الطويل عن الشاشة المصرية عائد لعدة أسباب، أهمها أنه بات لديها عائلة، بالإضافة إلى المشاكل التي يمر بها الوطن العربي، فضلًا عن جائحة كورونا.

ولفتت سيرين إلى أنها ترغب بالعودة للأعمال المصرية من خلال فيلم سينمائي، فمن وجهة نظرها أن الممثل يحب الشاشة الكبيرة؛ خاصة أن عملية الإخراج والإنتاج رائعة.

وإلى جانب عودتها إلى الشاشة المصرية، كشفت عبدالنور استعداداتها لإطلاق أغنية مصرية، إذ بدأت عملية التحضيرات لأغنية من ألحان محمد يحيى، إذ أن آخر أعمالها الغنائية تعود لعامين.



