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سيرين عبد النور تضع شعار مستعار لابنتها لتصبح شبهها.. والجمهور يصر على موقفه

منشور 01 تمّوز / يوليو 2021 - 09:32
سيرين عبد النور وابنتها
سيرين عبد النور وابنتها

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عبر حسابها الرسمي على انستغرام، صورة لها وهي تتضع شعر اصطناعي "باروكية" دورها في مسلسلها القادم "دور العمر".

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ووضعت بجانب صورتها وصورة لابنتها "تاليا" وهي تضع نفس الـ "باروكة" التي تضعها سيرين عبد النور. يبدو أنها تحاول جاهدة كي تجعل ابنتها تشبهها. خاصة أن "تاليا" تشبه والدها الذي يدعى "فريد" كثيرًا.

وعلقت على المنشور: "طيب هيك في شبه ؟ بمإنو الكل بشبها لفريد لبستها الشعر المستعار يللي لبستو بمسلسل #دور_العمر قلت بركي هيك بتصير بتشبهني. شو رأيكن؟"

وجاءت أغلب التعليقات بأنها مازالت تشبه والدها "فريد"، وكتب أحدهم: " لا والله فريد لابس بروكة"، وكتب آخر: "لااا نهائياً . عبالك ابوها لابس باروكة"، وأضاف آخر: " لساتا بتشبه فريد".

سيرين عبد النور وعائلتها

سيرين عبد النور ودور العمر

روّجت سيرين عبد النور لمسلسلها الجديد "دور العمر" الذي هو من النوع الرومانسي التشويقي ومن كتابة ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق وإنتاج "رووف بروداكشين" بنشرها البرومو الرسميّ للمسلسل عبر حسابها الرسميّ على موقع "إنستغرام" بدت فيه بشخصيّة مختلفة ستشكّل لها نقلة نوعيّة في مشوارها الفنّي.

ومسلسل دور العمر يعد عمل صغير يتألف من 10 حلقات ويضم إلى جانب البطلين سيرين عبد النور وعادل كرم مجموعة من الممثلين أبرزهم غابريال يمين ونوال كامل وطلال الجردي وجان دكاش ويارا فارس وسواهم.

ويذكر أن سيرين ستطل بالعمل بإطلالات مختلفة لم يعدها الجمهور من قبل، فستظهر مرة بالشعر الأشقر الفاتح، ومرة بالشعر الأسود الطويل، وستطل كذلك بشعر قصير جدًا. حسب ما ظهر من صور كواليس التصوير التي كانت تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

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يذكر أن سيرين تزوجت عام 2007 من رجل الأعمال فريد ورزقت من زوجها بطفلين هما "تاليا وكريستيانو".

كلمات دالة:سيرين عبد النوردور العمرابنة سيرين عبد النور

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