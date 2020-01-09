سيرين عبد النور تخضع لجراحة سريعة في وجهها (صورة)

شاركت الفنانة سيرين عبد النور متابعيها عبر خاصية (ستوري) على تطبيق (انستجرام) بمقاطع فيديو خلال تواجدها في عيادة احدى الاطباء، وأعلنت عن اجرائها عملية بسيطة في خدها.

وشرحت النجمة اللبنانية تفاصيل الجراحة غير المتوقعة، لافتة الى وجود حبة في وجهها تزعجها منذ ثلاثة اشهر ليتبين بعدها فحصها بأنها عبارة عن كيس دهن يحتاج الى العلاج بأدوية الالتهابات كمرحلة اولى ومن ثم ازالته بجراحة بسيطة، بحسب مجلة لها.

من جهة ثانية، ذكرت مصادر أن الممثل السوري محمود نصر سيشارك سيرين في عملها الرمضاني الجديد، ومن المقرر الإعلان عن كافة تفاصيل العمل خلال الأيام المقبلة.



