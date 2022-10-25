سيرين عبد النور تستغيث: (غرقانة أنا والجايزة)

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

وظهرت الفنانة سيرين عبد النور أثناء احتجازها داخل السيارة بسبب مياه الأمطار على طريق (الكسليك)، وعلقت قائلة: (غرقانة أنا والجايزة على طريق الكسليك خلصونا).

يذكر ان سيرين عبد النور كانت قد حصدت جائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان الفضائيات العربية بمصر، وعلّقت قائلةً (شكراً على الجائزة، شكراً على محبتكم ودعمكم الدائم. بفتخر اني حصلت عليها من بلدي الثاني مصر، وخاصةً انو جائزة أفضل ممثلة عربية عن دوري بمسلسل لبناني العين بالعين).