  1. الرئيسية
  2. ترفيه
  3. سيرين عبد النور تستغيث: (غرقانة أنا والجايزة)

سيرين عبد النور تستغيث: (غرقانة أنا والجايزة)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 25 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 02:38
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، فيديو عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).

اقرأ ايضاًنادين الراسي تسعى للصلح بين سيرين عبد النور و نادين نجيمنادين الراسي تسعى للصلح بين سيرين عبد النور و نادين نجيم

وظهرت الفنانة سيرين عبد النور أثناء احتجازها داخل السيارة بسبب مياه الأمطار على طريق (الكسليك)، وعلقت قائلة: (غرقانة أنا والجايزة على طريق الكسليك خلصونا).

يذكر ان سيرين عبد النور كانت قد حصدت جائزة أفضل ممثلة عربية في مهرجان الفضائيات العربية بمصر، وعلّقت قائلةً (شكراً على الجائزة، شكراً على محبتكم ودعمكم الدائم. بفتخر اني حصلت عليها من بلدي الثاني مصر، وخاصةً انو جائزة أفضل ممثلة عربية عن دوري بمسلسل لبناني العين بالعين).

 

 

كلمات دالة:سيرين عبد النور

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...