نادين الراسي تسعى للصلح بين سيرين عبد النور و نادين نجيم

وجهت الفنانة نادين الراسي رسالة للفنانتين نادين نجيم وسيرين عبد النور في محاولة منها لحل الأزمة بينهما.

وكتبت نادين الراسي من خلال تغريدة عبر موقع (تويتر): (العُمر قصير والدّني فانية وما في شي بيحرز!! منتنافس منتزاعَل منتصالَح والنتيجة أعمال النّاس عم تعشقكُن من خلالها وعم تفرّحولنا قلبنا وترفعولنا راسنا بالعالَم .. سيرين نادين ، كرمالي وكرمال روح جورج فينا شو ما كان الموضوع نقفل عليه بمفتاح المحبّة) .

بدورها ردت سيرين عبد النور على تغريدة نادين الراسي قائلة: (الله يرحم روحه ويحميكي يا حياتي من كل شر وارجع شوف الضحكة على وجهك هيدا الاهم هلق والباقي تركيه للأيام).

يشار إلى أن الخلاف كان قد بدأ من طرف سيرين عبد النور والتي كانت تحضر جلسة حوارية ضمن فعاليات ختام منتدى الإعلام العربي وحضره المنتج اللبناني صادق الصباح والعديد من الفنانين، ووجه لها سؤال من قبل الإعلامي نيشان الذي سألها: (لماذا لا يجمع المنتج صادق الصباح سيرين عبدالنور ونادين نجيم بعمل درامي واحد؟) ، لترد سيرين قائلة إن المنتج صادق الصباح عرض هذا الموضوع من قبل، فوافقت على الفكرة لكن نادين نسيب نجيم لم توافق. وردت نجيم على تصريحات عبد النور بمجموعة من التغريدات على (تويتر) وجهت فيها انتقادات لكلام عبد النور ونفت أقوالها حول طرح فكرة عمل يجمعهما.