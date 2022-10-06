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سيرين عبد النور توجه اتهامات لنادين نجيم و الأخيرة ترد

سهير العابد

سهير العابد

منشور 06 تشرين الأوّل / أكتوبر 2022 - 03:04
سيرين عبد النور و نادين نجيم
سيرين عبد النور و نادين نجيم

كشفت الفنانة سيرين عبد النور أن مواطنتها الفنانة نادين نجيب رفضت تعاونهما كثنائي في عمل تلفزيوني.

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وتم توجيه سؤال إلى سيرين عبد النور خلال جلسة (الدراما على عرشها) التي أقيمت ضمن جلسات منتدى الإعلام العربي، التي أدارها الإعلامي نيشان حول إمكانية جمع سيرين ونادين نجيم في عمل مشترك يثري الدراما.

 

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ومن جانبها ردت نادين نجيب على ما قالته سيرين عبد النور، حيث علقت على هذا الأمر عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلة: (حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته اولاً واهم شي المصداقية بالكلام. في مثل بيقول خالف تُعرف و في ناس بتهاجم لتُعرف). وتابعت: (الفن لذّة وكيمياء واحترام ومحبة اذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا).

كلمات دالة:سيرين عبد النورنادين نجيم

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