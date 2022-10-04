سيرين عبد النور بفساتين برتقالي من الريش بتوقيع رامي القاضي

نشرت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور مجموعة صور من أحدث جلسة تصوير لها على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام، وعلقت على تلك الصور بمقولة قالت فيها: "الانثى كالزجاجة تعكس لك جمال الحياة".

إطلالة سيرين عبدالنور

خلال الصور ظهرت الفنانة اللّبنانية سيرين عبدالنور بإطلالة جديدة وجريئة من توقيع المصمم اللبناني رامي قاضي، حيث ارتدت فستاناً طويلاً من قماش الشفاف وعليه ريش ناعم ملفت للانتباه باللون البرتقالي مكشوف الأكمام.

أما من الناحية الجمالية نسقت سيرين مع الفستان تسريحة شعر رفع مما زاد من تألقها ومكياج بألوان ترابية أبرز جمال عيونها بلمسات من صالون Roya Beauty Center والذي يتميز باحترافية ممتازة وخبرة عالية.

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