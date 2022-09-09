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سيرين عبد النور عن اعتزالها: (يحق لي الاعتزال بعد 22 سنة)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 09 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:39
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

تحدثت الفنانة سيرين عبد النور عن سر انتشار الأنباء التي انتشرت مؤخرا حول تفكيرها في الاعتزال.

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وأوضحت سيرين في تصريحات لبرنامج (MBC Trending) أن الخبر انتشر بعد ظهورها في فيديو للأسئلة الخيالية عبر حسابات شركة المنتج صادق الصباح، وكان من ضمن ما تحدثت عنه التفكير في الاعتزال.

وقالت: (سألوني أسئلة افتراضية، ومن ضمن القصص سألوني ممكن تعتزلي؟ قلت لهم ممكن الاعتزال يكون قريبا).

وأضافت سيرين عبد النور: (يحق لي التفكير في الاعتزال بعد 22 سنة، لست مبتدئة، لكن المعطيات هي التي تدفعني لاتخاذ القرار، حين يشعر الممثل بالتعب وتحقيقه كل ما أرد، وعدم وجود ما يرضي طموحه، قد يفكر في الاعتزال...يمكن اعتزال التمثيل، مش اعتزال الفن الغنائي).

يذكر أن آخر أعمال ىالفنانة اللبنانية هو مسلسل (العين بالعين) الذي يعرض على منصة (شاهد) من تأليف سلام كسيري، إخراج رنده علم وبطولة سيرين عبد النور، رامي عياش، بديع أبو شقرا وطوني عيسى.

كلمات دالة:سيرين عبد النور

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