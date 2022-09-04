إطلالات لصاحبات القامة الطويلة من سيرين عبد النور بطلة "العين بالعين"

دائماً ما تكون إطلالات النجمة اللبنانية الجميلة سيرين عبد النور مصدر مهم لكل امرأة ترغب في الحصول على إطلالة جذابة ورائعة خاصة في السهرات والخروجات المسائية والمناسبات الرسمية، وفي هذا المقال جمعنا أبرز إطلالات سيرين عبد النور التي يمكن أن تساعدك في الحصول على مظهر رائع خصوصاً لصاحبات القامة الطويلة مثل النجمة سيرين عبد النور.

قصة مسلسل "العين بالعين"

تدور أحداث مسلسل "العين بالعين" حول الأكشن، وحول شخصية نورا التي تعمل كصحافية استقصائية وتدافع عن الحقيقة فتتعرض للتهديد، وتتغير حياتها رأسًا على عقب بعد أن تصبح شاهدة على جريمة اغتيال لأحد الشخصيات الكبيرة والمهمة في البلد.

وفي الجانب الآخر هناك المحقق عزام الذي يكلف بملف قضية الاغتيال وبطبيعة الحال يلاحق الشاهدة لمعرفة الحقيقة إلا أنها تنشأ علاقة تحدي وتناغم بين نورا وعزام، ويقع المحقق في صراع بين العقل والقلب.

ويعد هذا العمل أول مسلسل يجمع بين سيرين عبد النور والمغني رامي عياش، إلا أن الأخير كان قد شارك الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم والفنان السوري قصي خولي كضيف شرف في مسلسل 2020 ونال إعجاب الجمهور في أدائه وتمثيله.

ويذكر أن المسلسل من تأليف الكاتبة السورية سلام كسيري ومن أبرز أعمالها (مسلسل "طريق" ومسلسل "الساحر")، ومن إخراج اللبنانية رندا العلم أبرز أعمالها (مسلسل "الديفا" ومسلسل "حادث قلب")، ومن إنتاج شركة الصباح.

أبطال مسلسل العين بالعين

سيرين عبد النور

رامي عياش

كريستين شويري

عدد حلقات مسلسل العين بالعين

المسلسل مكون من 15 حلقة سيتم عرضها أسبوعياً.

موعد مسلسل العين بالعين

بدأ عرض مسلسل العين بالعين على منصة شاهد vip من يوم 21 أغسطس، ويعرض من يوم الأحد حتى يوم الثلاثاء الساعة 12 بتوقيت السعودية.

إطلالات مي عمر التي ستلهمك أفكار جذابة لإطلالة لا تقاوم على شاطىء البحر

أجمل إطلالات الملكة رانيا العبدلله بمناسبة عيدها الـ 52

هيفاء وهبي بفستان قصير من الكروشيه ووشاح على رأسها