سيرين عبد النور بفستان أسود ساحر من تصميم رامي القاضي

اختارت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فستاناً مثيراً وأنيقاً باللون الأسود من تصميم المصمم اللبناني رامي قاضي، بدت في غاية الفخامة والأنوثة بستايل عصري يليق باطلالات سهرة رأس السنة 2022.

تميز فستان سيرين عبد النور الأسود بقصة الاوف شولدر والتي تميز بضيقها من الأعلى إلى الأسفل وصولاً إلى الأرض، وتزين الفستان بتفاصيل من الشيفون مع الساتان على شكل ورود ناعمة والخرز الأسود الناعم.

وتركت سيرين عبد النور شعرها بشكل طبيعي منسدلاً على الكتف وفي بعص الصور جاء ململماً خلف أذنها بتسريحة الويت اللوك، وأكملت سيرين اللوك بالمكياج السموكي القوي مع أحمر الشفاه باللون النود الذي أصبح مرتبطًا بالويت لوك، وجاء بسيطاً بعيون سموكي تجمع بين اللونين الأسود والألوان الترابية،ولم تضع اي مجوهرات أو اكسسوار.

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