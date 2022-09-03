الجمهور مستاء من زياد برجي لـ(متاجرته بحزن) نادين الراسي

انتقد بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي طرح الفنان اللبناني زياد برجي أغنيته الجديدة (وبطير) ، والتي تظهر فيها الفنانة اللبنانة نادين الراسي ضيفة على الكليب .

واعتبر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي ان طرح زياد برجي للكليب الذي تشارك فيه الفنانة نادين الراسي في هذا التوقيت بمثابة ( متاجرة بحزنها ) و عدم مراعاة لحالتها النفسية بعد وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي في حادث سير مؤخرا.

الأغنية من كلمات الشاعر أحمد ماضي ​، ولحنها زياد برجي بنفسه، وهي من توزيع ​طارق توكل​، أما الكليب فيحمل توقيع جان كلود ديب .

وكانت قد تصدرت خلافات النجمة الشاعر اللبناني و النجمة إليسا الترند على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة القليلة السابقة، واستحوذا على مؤشرات البحث ومتابعة الجمهور لهم لمعرفة خفايا الخلاف بينهما،وذلك بعد ان قامت الفنانة اليسا بطرح الأغنية ذاتها قبل أيام بعنوان (أنا و بس).

وانقسم الجمهور بعد طرح الاغنية الى فريقين ، حيث بدأت المقارنات بين أداء كل من اليسا وزياد برجي ، وقد هاجم بعضهم الاخير على طرحه الاغنية ذاتها مرة أخرى بعد ان قدمتها اليسا بصوتها ، بينما أثني البعض على إداءه .

بدورها علقت إليسا على طرح برجي لذات الأغنية ساخرة: (كتير بحب لما فنانين تانيين يغنولي أغنياتي).