غسالة الملابس اكتشفت صوت سيف بوحمدان

سيف بوحمدان

استمعت عائلة الطفل سيف بوحمدان لصوته للمرة الاولى من داخل غسالة الملابس والتي غنى بها ليستمع لصدى صوته، فشجعه حتى وصل مسرح " ذا فويس كيدز" واختاره المدرب كاظم الساهر.

في البداية لم يلتف المدربون له في البداية لكن كاظم الساهر أعجب بطريقة أدائه فوقف والتف له في وسط الأغنية، فارتاح سيف وأكمل أغنية المطرب آدم " على بالي".

ضحك المدربون لاختبار "الغسالة" الذي كان يقوم به سيف، وقال تامر الحمام فهمنا بس الغسالة كيف؟ ليرد سيف أن كان يفتح باب الغسالة ويضع رأسه فيها ليسمع صوت الصدى.

وبعد أن ضحك كاظم على هذا الخبر أكد له أنه أدّى بشكل جميل وأنه سعيد بانضمامه إلى فريقه مشيدًا بإمكانياته العالية وقدرته على التحكم بالعرب كما أكد أن خامة صوته مميز، وطلب منه الا يكرر قصة الغسالة هذه لأنها خطرة.