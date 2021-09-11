سيف نبيل تحت قبضة السلطات الإماراتية.. والسبب صادم!

ضجت الصفحات الفنية بخبر إعتقال النجم العراقي سيف نبيل من قبل السلطات الإماراتية حيث يتواجد بعد تلقيه الإقامة الذهبية.

الخبر الصادم والذي تم تداوله منذ الساعات القليلة السابقة قيل فيه أن سبب الإعتقال هو ضربة لعشيقته اللبنانية بطريقة وحشية بعد أن دب الخلاف بينهما بسبب موضوع الغيرة الشديدة من طرفها، والى حد الآن لم يتم إصدار أي تصريح شخصي من مكتب ادارة اعمال الفنان.

وكان أول من نقل الخبر الإعلامي اللبناني إيلي باسيل من خلال فيديو لايف وأكد أن الأمر كان منذ حوالي الأسبوع وأن سيف لا يمكنه مغادرة الإمارات إلى أن تنتهي المحاكم لأن عشيقته رفعت دعوى ضده وهو كذلك الأمر، وتابع ايلي أن عشيقته خضعت للفحص الطبي وبحوزتها جميع الأدلة.

الجمهور بدوره والذي تناقل الخبر أطلق عدة تعليقات ساخرة كان منها "شييتت والرومنسيه راحت وطلع الواقع".. وتابع آخر "هذا هو الرجل الشرقي المفروض محد يستغرب".. وجاء في تعليق أحدهم "الرومنسيه عندهم الى الطريق المنحدر"..

من جهة أخرى، يعيش سيف نبيل نجاح واحد من آخر أعماله والذي أطلقه على طريقة الدويتو مع الفنانة العُمانية بلقيس فتحي تحت إسم "ممكن"، وحقق العمل أكثر من 90 مليون مشاهدة عبر قناته الشخصية في يوتيوب.

من بعدها أصدر أغنية سينجل على طريقة الفيديو كليب والتي حملت عنوان "ما أقدر أنساك" وحقق العمل أكثر من 6 مليون مشاهدة خلال شهر واحد عبر منصة يوتيوب.

سيف نبيل وبلقيس فتحي!

مع إطلاق العمل لاقى سيف وبلقيس تحديداً عدة إنتقادات لاذعة بسبب فيديو متداول من الاحتفال بنجاح العمل أظهر بلقيس وهي تطعم الفنان العراقي قطعة حلوى رداً على ما فعله هو قبل ذلك عندما أطعمها بيده قطعة فراولة.

أيضاً منذ فترة قريبة تم تداول فيديو لـ سيف وهو يقود اليخت الخاص به مُرتدياً شورت قصير للغاية وتوب من دون أكمام كشف فيه عن التاتو الذي يغطي يده، وانهالت التعليقات وقتها بـ "والله ما يليق عليكم شي تقلدو الأجانب بالوشم بكلشي بس تبقى ولا شي ماليكم قيمه"... وتابع آخر "شبيبيه لابس شورط قصير ليش هيك عشان وشفنا"... وجاء في تعليق أحدهم "شو رأيك تطول البنطلون يغالي عشان الله يرفعك".. في حين آضاف آخر "وش ترك للحريم !؟ رجال ولابس شورت قصير جداً اخ بس على هيك زمن وهيك لبس الي صار في الرجال زي الحريم".

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