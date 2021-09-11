نداء شرارة بوجه مليء بالكدمات والرضوض!

شاركت الفنانة الأردنية نداء شرارة منشور جديد لها عبر حسابها في انستقرام حيث يتابعها الالاف من محبيها.

نداء شرارة ظهرت في الصُورة بشكل غريب للغاية إذ أن وجهها كان مليء بالكدمات والرضوض، وارفقت نداء الصُورة بتعليق "هاد ميكب وهاي صورة من حملة ١٦ يوم للعنف ضد المرأة المهم كلنا بنعرف طبعا مدى تأثير التعنيف الجسدي وقديش مؤلم وهوه فعل غير انساني مرفوض بكل الاشكال"..

وتابع آخر "بس عمرنا فكرنا بالتعنيف اللفظي؟..مدى تأثير الكلمة نفسيا قديش ممكن يكون فيها قمع وتجريح وتقليل يعني كتير بسمع عن سيدات بتكون تشكي من زوجها بسألوها بمد ايدو عليكي بتقلهم لا بقولوها طيب هيو كويس"

وجاء في تعليق آخر "بس فكرة انو ما بمد ايدو عليها هدا لا يبرأه اذا كان كلامة في تقليل للست من وجهة نظري اللين في الكلمة اهم من كتير قصص وع فكره في سيدات بتعنف سيدات لفظيا الموضوع مَش بس الرجل عشان نكون واضحين"...

من جهة أخرى، تستعد الفنانة الأردنية لإحياء حفل غنائي ضمن مهرجان جرش الذي يُقام في المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 2 من شهر تشرين الأول ضمن نخبة وجوه من بينهم الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي وزميلتها النجمة اللبنانية نجوى كرم إضافةً إلى الفنان السوري جورج وسوف ضمن تواجد أيضاً لسوبر ستار العرب ديانا كرزون.

أما على صعيد الأعمال الفنية، كانت نداء شرارة قد طرحت آخر أعمالها الفنية منذ حوالي الـ 4 أشهر تحت إسم "قالهالي" والتي حققت من خلالها أكثر من 4 مليون مشاهدة عبر قناتها الشخصية في يوتيوب.

للمزيد من قسم الترفيه:

أصالة نصري برفقة زوجها يداً بيد.. وما علاقته بـ ماجد المهندس؟

مي العيدان تفضح ممثله خانت زوجها في منزلهما مقابل ساعه روليكس!

مودل روز في ورطة بعد تخليها عن حمالة الصدر.. والجمهور "وش فيها استخفت"!