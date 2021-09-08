مي العيدان تفضح ممثله خانت زوجها في منزلهما مقابل ساعه روليكس!

أثارت الناقدة الكويتية مي العيدان جدلاً كبيراً عبر السوشال ميديا بعد فضحها لممثلة مارست الجنس في منزل زوجها مع شخص غريب مقابل ساعة روليكس مستعملة.

مي العيدان أطلقت في البداية منشور جاء فيه " باليوتيوب - مي العيدان تفضح ممثله ومخرجه متزوجه ابن فنان خانته بمنزل الزوجيه مقابل ساعه روليكس مستعمله - الرابط في اعلى البروفايل بالبايو"...

ومن بعدها أطلت بفيديو يوتيوب أو بالتحديد تسجيل صوتي وعلقت بـ "ممثلة ومخرجة منذ نعومة أظافرها متعودة على هذا الطريق، وهي متوقعة انها لما تعمل علاقات متعددة انها كذا هي مرغوبة من الكل"...

وتابعت مي "الممثلة متزوجة ولد فنان وكل أصدقائه يرحبون فيه وهم بظهره يضحكون عليه لأنهم عاملين علاقات مع زوجته...أنا ينكسر خاطري على عيالها لأن اللي عندهم هذي الأم المفروض يتفشلون...حتى انها ما تقبل النصيحة عن ملابسها على الرغم من تجاوزها سن العشرينات ولبسها غيير مناسب لعمرها"..

واضافت مي " الممثلة استغلت في أحد الأيام انو جوزها وولادها مو بالبيت تبعهم وراحت جابت عشيقها اللي جايبلها هدية ساعة ريلوكس مستعمل...وفجأة طاح عليها زوجها وأولادها وطقها وطق عشيقها قبل ما يهرب الأخير"...

"ومن ثم فضحها أمام أولادها بأنها تمارس علاقات جنسية مقابل الأدوار في الأعمال الفنية...ومن خوفها من الفضيحة هربت إلى مركو الأمن وقدمت شكوى إعتداء بالضرب وتقرير من المستشفى، ولأن زوجها لا يريد أي مشاكل اضطر أن يعيدها لمنزلهما وهي إلى الآن مستمرة بفعلها"...

وختمت مي " أسلوبها وقح حتى مع أهل زوجها وشقيقات زوجها اللواتي تقذفهن بأبشع الكلمات والحياة مستمرة إذ أنها تنام في غرفة منفصلة عن زوجها ومن بعد نص الليل الزوج والزوجة يخونون بعض مع أشخاص آخرين"...

جمهور مي العيدان يطالب بهوية الممثلة!

الناقدة الكويتية لم تتطرق إلى هوية الممثلة خوفاً من قضايا التشهير والذم وهو ما دفع الجمهور للمطالبة بالتلميح أكثر عن هويتها من خلال عدة تعليقات كان منها "اذا انت صادقه قولي اسمها حتى نتأكد انك رويتي قصه حقيقيه لجمهورك حتى نثق بيج انك تنقلين اخبار حقيقيه مو مزيفيه".. وتابع آخر "كل شي تكلمون فيه الا العرض وشرف لان هذا اعراض ناس وهذا شي كبير عند لله والا حسابهم رب العالمين مو ناس عشان نشر فضايحهم في سو شيل ميديا نقول الله يهدي الجميع"..

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