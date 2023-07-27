سيلينا غوميز تعتذر من صديقتها "التي تبرعت لها بالكلية".. والأخيرة تتجاهلها

حرصت النجمة العالمية سيلينا غوميز على تقديم التهنئة لصديقتها التي سبق وأن تبرعت لها بكليتها بمناسبة عيد ميلادها عبر السوشال ميديا.

سيلينا غوميز تهنئ صديقتها بعيد ميلادها



انتقلت المغنية العالمية الى صفحتها الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" ونشرت مجموعة من الصور لها رفقة صديقتها المقربة ريسا التي ساندتها بمحنتها قبل سنوات وتبرعت لها بالكلية.



وعلقّت بجانب الصور برسالة اعتبرها العديد من المتابعين بأنها رسالة اعتذار فقالت سيلينا فيها: "أتمنى عيد ميلاد سعيد لهذه الإنسانة المميزة، ولا يهم أين تأخذنا الحياة فأنا أحبك كثيراً".



وتفاجأ الجمهور بردّة فعل صديقتها حيث تجاهلت التهنئة بشكل كامل ولم تعلّق ولم تعيد نشر ما قالته غوميز بالرغم من انها نشطة على موقع التواصل الاجتماعي، إذ انها شاركت جميع التهاني التي تلقتها، وهو ما اعتبره الجمهور انه تجاهل لها ورفض للاعتذار.

علاقة سيلينا غوميز وصديقتها ريسا



عانت غوميز قبل سنوات من مرض الذئبة المناعي، الذي تسبب لها بمشاكل في الكلى، وكان لا بد من العثور على متبرع حتى تتمكن من استئناف حياتها، وفي عام 2017 حرصت ريسا على مساندة صديقتها وتبرعت لها بكليتها، إلا أنه قبل مدة انتشرت أخبار عن وقوع خلاف بين الصديقتين.



وكشفت مصادر عديدة بأن سبب الخلاف يعود الى أن سيلينا أهملت صحتها والعناية بالكلية المتبرع بها من خلال الإفراط بتناول الكحول مما قد يضر بصحتها بعد العملية، وتفاقم الخلاف بين غوميز وريسا ووصل إلى قيامهما بإلغاء متابعة بعضهما، وفي وقت سابق وخلال لقاء صحفي وفي إجابة سيلينا عن سؤال عن اسم أفضل صديقة لها لم تذكر ريسا ابداً.