سيلين ديون تتصدر الترند بعد حادثة الغواصة تايتان.. ما القصة؟

تصدرت حادثة الغوّاصة الأمريكية "تايتان" ووفاة جميع ركابها وهم 5 أفراد من أثرياء العالم بعد رغبتهم الجامحة بمشاهدة حطام سفينة تايتنك على عمق آلاف الكيلومترات في المحيط الأطلسي حديث مواقع التواصل الاجتماعي ورواد هذه المواقع.

سيلين ديون تتصدّر الترند بعد حادثة الغوّاصة تايتنان



تصدّرت النجمة العالمية "سيلين ديون" وسائل التواصل الاجتماعي بعد حادثة الغواصة بسبب اغنيتها الشهيرة My Heart Will Go On التي تعدّ واحدة من أبرز اغاني فيلم "تايتنك" الذي عُرض عام 1997 وحقق الكثير من النجاح.



وكانت الغوّاصة "تايتان" قد رحّبت بركابها الـ 5 من خلال مقطع فيديو لأغنية سيلين ديون الشهيرة، وبعد أن انقطع الاتصال بالغوّاصة بقيت الأغنية تتكرر باستمرار بسبب عطل في الأجهزة.



وانتقل الجمهور للتأكيد بأن آخر صوت سمعه الركّاب هو صوت سيلين ديون، والتي تصدّر اسمها وسائل التواصل الاجتماعي بالاضافة الى أن أغنية My Heart will go on حصلت على نسبة مشاهدات عاالية بعد الحادثة.

تفاصيل حادثة الغوّاصة المثيرة للجدل

يشار بأن غوّاصة "تايتان" كانت في رحلة استكشاف وعلى متنها 5 من أبرز أثرياء العالم، بهدف رؤية حطام سفينة تايتنك الشهيرة لكن ما لبثت أن اختفت الغوّاصة ثم أُعلن عن انفجارها ووفاة جميع أفراد ركّابها.



وربط الجمهور حادثة الغوّاصة بحادثة غرق سفينة تايتنك، بعد تشابه بعض التفاصيل، بالإضافة إلى أن الركاب كانوا في رحلة لرؤية الحطام، مما اعاد الفيلم والأغنية للواجهة.