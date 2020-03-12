سيمون تطرح (اسهر بقى لوحدك) على (يوتيوب)

طرحت الفنانة سيمون عبر قناتها على (يوتيوب) أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم (اسهر بقى لوحدك) والتى انتهت من تسجيلها منذ أيام قليلة وهى من كلمات محمد ناصر والحان وجيه عزيز توزيع باسم منير.

وتقول كلمات الأغنية: ( أسهر بقى لوحدك أنا أحب أنام بدري، وارمح قوي في عندك واستني شوف عندي، واسهر ولو مرة مانا ياما طال سهري وفر بقى عتابك لسه عليك بدري).

وكانت اخر أعمال الفنانة سيمون مسلسل (قيد عائلي) ودار حول فكرة الصراع بين شقيقين (فضل وكامل) وطوال الحلقات نتعرف على جذور هذا الصراع، ولكل واحد من الشقيقين منطقة فى الصراع، والذي يدور بين الجميع .